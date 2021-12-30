日語漢字雜談 愛人aijin千祈別亂說

昨天談到日本自1995年起，每年選出一個反映當年的漢字，2021年「金」字獲選。日本使用漢字千多年，漢字文化早已滲透角落，盡管過去近200年，間中有聲音要廢除漢字，但總徒勞。有些漢字成為了代名詞，例如湯（yu），日文乃熱水的意思，也拿來指溫泉，香港人泡溫泉時此字見不少，若是喝的湯叫スープ或汁。

其實查中文辭典，會發現湯的解釋第一條就是熱水，即是說不單日文，其實在中文，湯原本也指熱水，例如赴湯蹈火的「湯」，指無論在滾燙水中還是火裏，都會奮不顧身，可以說日文「湯」字，也是copy中文又一例證。

東亞過往曾經存在一個「書同文」、共用漢字的文化圈，包括朝鮮、越南、日本。漢唐時期中國繁盛，日本開始派使者學習中華文化，包括語言文字。據日本史書《日本書紀》及《古事記》記載，漢字在公元3世紀前後傳入日本，其後日本人用漢字寫歷史、創作文學，還利用漢字創造了平假名和片假名。

隨着中日交往增多，漢文典籍傳入，漢字與日本文化緊密融合，然而清朝在鴉片戰爭被英國擊敗，美國艦隊多年後進入日本要求停止鎖國，日本人意識到必須以變求生，「廢漢字、立新字」開始擺上議程。

清朝在鴉片戰爭慘敗，日本人開始質疑漢語及以其為載體的漢文化，衍生出漢語誤國、以日本自己語言救國的論調，在官僚和知識分子中產生了廢除漢字的思潮。他們的論點不外乎兩個，首先認為漢字繁雜難學，西方學童不足一年便掌握西方文字，進而學習知識，日本學童卻長年累月花精神學漢語，無法與西方各國在文明上競爭；要普及國民教育，需要使用簡易文字，日本的假名文字比較適合。

另一種論點是，明治維新時期崇尚歐美文明，學者們提倡用假名、或羅馬字、或新造文字，說要效仿西方先進語言文字方能進步，達成現代化，故須廢除漢字。

漢字用了這麼久，深植於日本文化，歷史文獻、文學、資料等，無一不是用漢字或漢字與假名共同記載，廢除說就容易，卻就此拖拉了一段長時間；到二戰戰敗，又給日本提供語言改革的機會，部分人聲稱廢除漢字才能清除封建意識，培養思想純淨的新一代，採用簡單拼音文字，提高國民知識水平，才能實現民主云云。

日政府持續改革 漢字使用更彈性

戰後政府支持最終廢除漢字，但在全部廢除前，規定了可使用哪些漢字，最初有1,800多個，法令、公文、報章及教科書都以此為準；80年代又公布「常用漢字表」、「人名用漢字別表」，兩表漢字總共2,200字，比之前增加，近年仍在增添。

這些表面上廢除漢字的改革，實際上不斷優化漢字的使用，使其更具彈性，正如我昨天提到，日本有個「漢字能力檢定協會」，鼓勵人取得漢字能力資格，還每年向公眾募集選出年度漢字。

日本使用漢字，對於完全不懂日文的香港人來說，有助在當地旅行，然而日文漢字的意思，並非每個都和中文意思一樣，別誤會呢，在此和大家分享一些。

在旅行用語方面，無料（muryou）並非我們講「無料到」的意思，料指料金，也就是費用，無料就是免費；割引（waribiki）大家都知道，就是折扣；格安（kakuyasu）解特別優惠，安い（yasui）在日語指便宜，格（kaku）則是特別，加在一起就是特別便宜、優惠，而激安（gekiyasu）則是超級便宜；香港人對放題（houdai）很熟悉，放題兩個字本身解無限制，食べ放題，就是吃＋無限制；鳥（tori），指的就是雞，焼き鳥（yakitori），指烤雞肉串，也是串燒統稱。

在日本街頭常見到案內（annnai）兩字，解導覽、介紹，「観光案內所」就是旅遊服務中心；階段（kaidann）不是指某個段落，而是樓梯、階梯；遠慮（ennryo）不要想到成語「深謀遠慮」，日文解禁止、克制，例如在某些場所會看到「通話はご遠慮ください」，意思是禁止講電話；若是自駕遊，千萬要注意一個詞：汽車（kisha），是指火車，千萬別看到地圖寫汽車道就駛過去。

日常用語方面，新聞（shinbun）不是我們理解的news，而是報紙的意思，一則一則的新聞在日語叫ニュース；牀（yuka）是地板的意思，ベッド才是睡覺用的床；大丈夫（daijoubu）可不是男子漢大丈夫，而是指沒問題、放心；勉強（benkyou）並非解強迫、為難，而是學習、讀書；怪我（kega）完全與我們理解的不一樣，是指身體受傷害；看到女優（joyuu）可不要想歪，是女演員的意思，如果是成人片女演員，會在女優前加「AV」；愛人（aijin）這字千祈別亂用，日語中指情婦、情夫，也就是小三之類外遇。

都是中國流傳過來的文字，同樣的語源卻發展出不一樣的意思，國與國之間的文化思想差異，是否很有趣？