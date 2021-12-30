Zillow炒樓「滑鐵盧」 揭AI算力短板

美國最大地產信息網絡平台商Zillow 10月底發表第三季財務報告，虧損嚴重，隨後於上月2日宣布，關閉於2019年開展、一度雄心勃勃的iBuying業務，並將業務約2,000名員工裁掉，令市場相當愕然。消息公布後，Zillow股價大幅下跌，為了盡快套現，Zillow只好壯士斷臂，把之前買入的7,000套房屋存貨，售予機構買家。

由於美國房地產交易的信息很分散，而且往往有巨大的信息差異，加上樓價不透明，因此交易雙方均十分依賴中介機構。Zillow看準這一點，建立一個平台把房屋買賣的信息集中起來，供使用者免費查閱，瀏覽者可在Zillow平台上看到樓宇過去的交易信息，包括過往交易價格，據不完全統計，瀏覽房地產信息的人，有三分一上Zillow的網站查看。

Zillow其後更上綫一個「獨家」的Zestimate演算法——基於大數據所提供的房屋買賣及租賃歷史價格等，通過算法估算房屋價值，以及預測未來價值，吸引大量有意買入或放盤的人瀏覽，業務迅速發展。Zillow成立5年左右，就到納斯達克上市，且一度成為熱捧的投資對象。

iBuying平台收益 來自3方面

另一方面，近年美國房地產一片熱哄，樓價節節上升，吸引不少網絡公司使用人工智能（AI）演算法或其他高科技競標買賣物業。這些公司先買入房屋，然後以更高價賣出或出租賺取利潤，稱為iBuying（i即instant，代表用算法立刻定價）。

iBuying的盈利可以來自3個方面：一，平台收取賣家售價一定比例的手續費，雖然手續費比傳統地產中介佣金高，但業主可省卻需要維修樓房然後賣出去的費用和時間，即可出售套現，而平台則扮演了「中間人」的角色，對買賣進行配對，賺取手續費用；二，平台企業把買入的樓房稍作維修，短期內高價買出，賺取差價；三，平台可以從其他周邊服務獲得收入，例如向賣家推薦房貸。

2019年底，Zillow正式推出Zillow Offers的iBuying業務。由於新冠疫情下，需要進行社區和人群隔離，很多公司僱員遠程在家工作，買樓和租樓的供需出現變化，換樓或轉換租賃物業地點的需求大增，Zillow地產物業部門的績效也一度表現出色，其行政總裁Richard Barton去年更樂觀地估計，iBuying業務未來可以為Zillow帶來200億美元收入，於是不斷投入大量資源，大手購買物業；今年第一季，Zillow更宣布把Zestimate和iBuying業務「雙劍合璧」，直接按照Zestimate估價全現金購買房子，進一步加快銷售流程，以提升買賣的流轉速度。

在美國，從事iBuying的企業，除了Zillow外，還有Opendoor、Offerpad等，競爭其實也相當激烈。

Zillow於上月2日透露，截至9月的3個月中，虧損超過4.2億美元，大概相當於過去12個月內所有利潤，並宣布關閉iBuying業務。在季度的財務報表中，行政總裁Richard Barton更不諱言，「我們發現樓價的不可預測性，遠遠超過了我們算法的預期」，言下之意似乎是把今次業務發展的失敗，與AI估算價值問題扯上了關係。究竟Zillow今次業務經營的「滑鐵盧」，是AI之過嗎？現今很多行業都把發展前景寄託在AI上，令這個問題格外值得一談。

影響樓價因素多 AI難盡納

看深一層，Zillow此役失敗的原因多端：第一，AI算法很難準確預測樓房價格。事實上，對一些標準化的情景，AI算法可以精準計算，但在物業買賣上，有太多因素影響交易價格的形成，AI算法便很難把所有因素納入計算之中。

例如，買家知道樓宇房間的尺寸大小，但坐向、布置、以至室外景觀是望海、望山或是望密密麻麻的樓房；附近環境是否雅致、有沒有惹人討厭的噪音、建築物或裝置，如排污煙窗等；採光度如何、是否開揚、樓宇距離附近購物地方或加油站有多遠、交通是否方便等……且不談買家人人偏好不同，影響樓宇價格形成的因素可說是難以勝數，在這種信息很難窮盡的情況下，AI算法恐怕也無能為力，很難準確。

疫下樓價走勢異變 算法受限

第二，今年遇到一個百年難見的現象，是疫情爆發後，美國物業市場的供求出現了與過去很不一樣的變化模態（pattern）——樓價突然冉冉上升，一些州分的樓價比其他州升得更快，或者因為很多人在家工作，於是紛紛搬到近郊地區居住，對城市住屋的需求突然急跌，對郊區住屋的需求卻又突然猛增，令市場價格的可預測性更難捉摸，也令算法精準測算能力大打折扣。

第三，即便算法並非大錯特錯，但當中亦有人為因素，Zillow為提高樓宇買賣流轉率和業務績效，出價過於進取，比算法提供價格還要提高多達7個百分點，以期提升本身市場競爭力，壓倒同行對手，結果囤積了很多高價貨無法賣出，導致壯士斷臂之舉，將存貨售予機構並關閉業務，黯然離場。

高價大手追貨 終致壯士斷臂

總而言之，這是一個運用AI算法經營慘敗的有趣個案。但Zillow此役的慘敗，AI也有非戰之罪的因素，並非全因AI預測不夠準確而引起。正如上文分析，疫下美國物業市場發展走勢與過去出現異樣的模態，令AI的預測更難精準，加上Zillow高管在市場對手的競爭壓力下，買樓出價比AI預測建議價還加若干個百分點，令價格與未來發展出現落差錯誤的機率更高。值得一提的是，在Zillow宣布關閉iBuying業務後，其主要競爭對手比如Opendoor的股票大漲，顯示市場仍然看好iBuying模式的未來趨勢。

誠然，Zillow是擁有美國房地產信息最多的企業，而且聘用逾百位定價分析師（pricing analyst），專門對物業進行定價，惟其仍於AI算法的定價上加價買入，大手入貨。據Zillow財務盈利的分析，估計出售手上囤積的7,000間物業，要虧損5%至7%，損失不菲。

樓價形成因素眾多、多樣且複雜，走勢覆蓋相當長的時間周期，暴露了AI算法預測能力的「短板」，而且疫情突然改變了房地產市場的走勢模態，加上Zillow高管的決策和判斷失誤，令其iBuying業務曇花一現；然而很值得一記的是，在信息錯綜複雜、未能整全的情況下，AI算法也有一籌莫展、測不準的局限！

▲ 樓價形成因素眾多、多樣且複雜，AI算法也會有測不準的局限。（資料圖片）