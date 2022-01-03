【ESG聚焦】聚焦四大優先議題　致力實現可持續發展領導地位 

▲ 恒隆視可持續發展為業務營運及拓展的核心，致力為持份者締造優享生活空間。圖為恒隆旗下的山頂廣場。

可持續發展是全球各國重點關注的議題。中央政府及香港政府亦分別於2020年宣布在2060年及2050年前實現碳中和，不少企業亦投放更多資源提升可持續發展表現。恒隆地產（下稱恒隆）繼2020年12月宣布一系列2030年可持續發展目標及指標後，近日作出一項重大舉措 — 制訂了25個旨在於2025年底前達至的可持續發展指標（下稱「25 x 25 可持續發展指標」），突顯了恒隆矢志成為全球領先的可持續發展房地產公司之決心。



早於 2012 年，恒隆已制定首個可持續發展願景，多年來，公司在可持續發展取得多方面的進展。公司繼2020年12月宣布一系列按恒隆可持續發展框架而制定的2030年可持續發展目標及指標後，永續於去年成為公司核心價值之一，並於年末宣布了「25 x 25可持續發展指標」，為其應對重大可持續發展挑戰制定具體及可量化的措施，亦為所有員工在未來四年進行與可持續發展相關的工作釐定清晰目標。「25 x 25可持續發展指標」涵蓋公司的四大優先議題，亦包含了應對各項可持續發展挑戰的具體措施，確保公司上下能循序漸進實踐長遠目標。為配合實踐進程，恒隆於2021年增設了與部門及員工表現績效評估掛鈎的年度策略性ESG（環境、社會及管治）關鍵績效指標，並將每年進行檢討及優化。

▲ 恒隆的2030年可持續發展目標及指標，以及「25x25可持續發展指標」涵蓋四大優先議題，包括「應對氣候變化」、「資源管理」、「福祉」及「可持續交易」。

全面應用可再生能源



在應對氣候變化方面，昆明恒隆廣場已全面使用可再生能源，成為恒隆首個發展項目及雲南省首個綜合商業項目在業主和租戶營運的年度耗電量方面均實現淨零碳排放。項目所採購的可再生能源將透過太陽能及風能每年提供近57,800兆瓦時電力，可減少物業每年產生的碳排放量約46,471噸，並把恒隆在內地發展項目的可再生能源使用量提升至逾14%，加快公司實踐減少溫室氣體排放目標的進度及協助租戶減少碳排放。

▲ 昆明恒隆廣場100%使用可再生能源，是恒隆可持續發展旅程中的一個重要里程碑。

在香港，為減少建築過程中產生的直接和間接排放，恒隆與本地初創公司Ampd Energy合作，於旗下兩個地盤引入先進的電池儲能系統「淨能櫃」以取代傳統柴油發電機，除了安靜近32倍外，且不會排放有害物，為建造地盤帶來更潔淨的環境。

▲ 工地不少碳排放來自柴油發電機。恒隆去年於旗下兩個項目地盤引入電池儲能系統「淨能櫃」以減少碳排放。

重視員工及社區福祉



恒隆十分重視員工及所在社區的「福祉」。去年，恒隆進行了第一次僱員滿意度調查，從而更了解員工的需求和抱負。為對社區健康及安全出一分力， 以及響應香港特別行政區政府的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，恒隆推出了總值逾1,000萬港元的疫苗接種獎勵計劃，完成接種兩劑疫苗的員工可獲得電子購物禮券及有薪疫苗假期為獎勵，而完成接種兩劑疫苗的「hello恒隆商場獎賞計劃」會員則獲發電子購物禮券。



可持續金融拓夥伴 提升綠色融資佔比



「可持續交易」為四大可持續發展優先議題之一，意思是與所有供應商及客戶合作，推進各項可持續發展措施。可持續金融屬「可持續交易」其中一環，恒隆計劃於2025年底前提高可持續金融佔公司的債項及可用信貸額度總額至50%。



多元化社區投資項目 與持份者攜手創共享價值



作為一家扎根香港逾60年的地產發展商，恒隆深明社會大眾的支持是多年來推動集團不斷進步的重要動力。公司除了視可持續發展為業務營運及拓展的核心外，亦致力聯繫顧客、社群、夥伴，推動社會及環境的可持續增長。



恒隆透過一系列永續社區投資項目，回應社會上的不同需要，並集中關注四大範疇，包括多元共融、青少年發展及教育、長者服務，以及環境保護，致力為社會創造共享價值。



三大跨界合作項目 義工隊積極參與



於2012年成立的「恒隆一心義工隊」為公司推動社區投資項目的「發電機」，公司義工文化更擴展至中國內地，內地9個城市的11個項目均已成立了義工隊，因應當地社會的需要，舉辦不同類型的義工服務。以香港為例，「恒隆一心義工隊」便推出了三項重點計劃，以推動社會多元共融及環保教育，藉此為受惠人士及社會帶來正面及可持續發展價值。

▲ 「恒隆一心義工隊」在內地不同城市成立了義工隊，圖為「全國性周年義工日」的天津義工隊活動。

有鑑於認知障礙症為近年受關注的長者課題，恒隆夥拍香港基督教女青年會，合辦為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，透過舉辦五感家居認知訓練、「耆藝．不凡」工作坊、「認知友善．多一點」培訓、社區共融日等一系列活動，為認知障礙症患者及其照顧者提供適切支援，並為公司前綫員工提供認知友善好友培訓，同時向大眾宣傳推廣，共建關愛共融社會。計劃推出首年已有逾900人次的患者及照顧者接受支援，義工服務時數超過400小時。

▲ 恒隆與女青合辦「智愛無垠」認知友善計劃，透過舉辦多元化社區活動，支援認知障礙症患者及其照顧者。

▲ 於去年11月舉行的《恒隆 X 女青「智愛無垠」認知友善計劃》社區共融日，吸引逾2,000名認知障礙症家庭及社區人士參與，反應熱烈。

發掘SEN學童藝術潛能 循環經濟親身體驗



針對多元共融，恒隆與聖雅各福群會推出「義藝童行」計劃，讓基層有特殊學習需要（SEN）學童透過參與不同形式的藝術工作坊，包括舞蹈、手工藝及陶藝，提高自信和自我肯定，擴闊生活體驗；計劃同時培訓恒隆義工認識SEN學童需要及相處技巧，並在各個工作坊中帶領學童參與活動，發掘個人潛能，開闊眼界。

▲ 恒隆義工認識SEN學童需要及相處技巧後，在各個工作坊中帶領SEN學童參與藝術活動。

此外，為積極推動社會及環境的可持續發展，恒隆從環保教育方面着手，夥拍香港首間紙包飲品盒回收漿廠及教育中心「Mil Mill喵坊」，推出「恒隆 x Mil Mill 循環經濟小學人計劃」，透過舉辦環保講座、免費廢紙回收服務、「循環經濟小學人」訓練營等，讓小學生了解循環經濟的理念，掌握惜物環保減廢的方法，從小養成良好的環保習慣，傳承環保使命。

▲ 恒隆義工向參加「恒隆 x Mil Mill 循環經濟小學人計劃」的小學生講解循環經濟及可持續發展的重要性。

全國性周年義工日



在每年9月份，恒隆在香港及內地9個城市的義工隊均會同步舉行「全國性周年義工日」，召集員工及其親友、租戶和社區人士參與，以別具意義的社區服務慶祝恒隆集團的周年慶。2021年的義工日就以可持續發展為主題，逾980名義工用實際行動推動低碳環保生活，向5,000多名有需要人士傳遞愛與關懷；同時體現公司的核心價值，踐行可持續發展的承諾。

▲ 去年9月在香港舉辦的「全國性周年義工日」，超過50名恒隆義工帶領100名學童到青協有機農莊體驗有機耕種。

服務時數逾1.4萬小時



2021年，「恒隆一心義工隊」在香港及內地舉辦超過130次義工活動，義工人數逾1,800人，服務時數超過14,500小時，逾14,800人士受惠。恒隆持續投入社區投資項目、推動社會永續發展的工作，得到社會大眾的認同及肯定。

▲ 「恒隆一心義工隊」為提升社會福祉及推動環境可持續發展所付出的努力，正好體現「只選好的 只做對的」理念，延續關愛社群的精神。

(特約)