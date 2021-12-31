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元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1%

置業家居 2021/12/31

分享：

新地及港鐵合作發展的元朗The YOHO Hub加推145伙，於1月2日次輪賣209伙，首推4房「樓王」招標。

新地副董事總經理雷霆表示，有見向隅客眾多，The YOHO Hub加推第4號價單，共145

...

欄名 : 新盤速遞

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