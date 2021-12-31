元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 置業家居 2021/12/31 分享： 新地及港鐵合作發展的元朗The YOHO Hub加推145伙，於1月2日次輪賣209伙，首推4房「樓王」招標。 新地副董事總經理雷霆表示，有見向隅客眾多，The YOHO Hub加推第4號價單，共145 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 今日 旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 2021/12/25 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 2021/12/25 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 2021/12/25 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 2021/12/25 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 一手市場