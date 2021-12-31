旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙 置業家居 2021/12/31 分享： 益兆及俊和合作發展旺角豉油街新盤雋薈原價加推50伙，並於1月2日發售全盤120伙，成為2022年頭炮新盤，折實價$400萬以下有50伙，最平由$338.8萬起。 雋薈早前加推50伙開放式，實用面積152 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 今日 元朗The YOHO Hub首推4房樓王招標 18伙加價1% 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 2021/12/25 啟德MONACO MARINE價錢料較MONACO ONE高一成 最快1月出擊 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 2021/12/25 長沙灣映築 提供337伙 近港鐵站 短期發樓書 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 2021/12/25 元朗The YOHO Hub首輪推325伙 拆禮物日開售 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 2021/12/25 旺角雋薈首推70伙 152呎開放式折實$338.8萬起 一手市場