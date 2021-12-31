旺角雋薈2022年頭炮盤 曬冷式盡推120伙

益兆及俊和合作發展旺角豉油街新盤雋薈原價加推50伙，並於1月2日發售全盤120伙，成為2022年頭炮新盤，折實價$400萬以下有50伙，最平由$338.8萬起。

雋薈早前加推50伙開放式，實用面積152

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