品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 置業家居 2021/12/31 分享： 銅鑼灣GLASSBELLY餐廳，以糅合中國頂級好茶和港式佳餚，吸引不少名人慕名而來，包括嘉華集團主席及創辦人呂志和、胡應湘太太郭秀萍、新世界董事鄭家成、打吡冠軍馬主關氏一家、冠軍練馬師方嘉柏、冠軍騎師 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 2021/12/18 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 2021/12/11 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 2021/12/04 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 2021/11/27 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 2021/11/20 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 餐飲 餐廳 創業