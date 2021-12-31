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品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂

置業家居 2021/12/31

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銅鑼灣GLASSBELLY餐廳，以糅合中國頂級好茶和港式佳餚，吸引不少名人慕名而來，包括嘉華集團主席及創辦人呂志和、胡應湘太太郭秀萍、新世界董事鄭家成、打吡冠軍馬主關氏一家、冠軍練馬師方嘉柏、冠軍騎師

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欄名 : 地區‧人‧情

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