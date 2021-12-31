  • 18°C
香港時間 : 20211231日 (五) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2021樓市價穩量升 1房新盤銷量急增

置業家居 2021/12/31

分享：

今日是2021年的最後一日，換言之2021年將過去，2022年又要來臨，有人形容2021年是「被困的一年」，因為絕大部分市民都被迫留港沒有外遊，相信對於不少人來說都是「迷惘的一年」，期待了差不多一整年的中港兩地通關，至今仍然「只聞樓梯響」，疫情仍未過去，變種病毒Omicron又來勢洶洶，來年疫情、社會、以至經濟環境仍然充滿未知之數。

正如今年英女王在聖誕文告中的結語中，引用的一段聖誕歌「小伯利恒城」（O Littie Town of Bethlehem）的歌詞，「萬世希望與驚懼，今宵俱集於你」（the Hopes and fears of all the years are met in thee tonight），確實這是充滿希望，亦充滿恐懼的一刻，對於疫後經濟重啟、恢復通關滿懷希望，同時亦恐懼疫情還會持續一段時間，出現第五波、甚或第六波的疫情。

樓價升幅跑贏通脹

幸好總括而言，過去的2021年股票表現確實疲弱，全年恒指顯著回落16%左右，至少蒸發4000點以上，雖然股市「唔爭氣」，不過樓市表現仍然穩定，根據政府差餉物業估價署最新公布私人住宅樓價指數，最新11月份樓價指數報391.5，較去年同期的380.6按年微升2.8%，相信整體而言，整體2021年樓價升幅約介乎3至5%，升幅仍然跑贏通脹。

與此同時剛過去的2021年是新盤市場驚喜的一年，盡管疫情陰霾未完全消散，不過總計今年新盤銷售仍較去年大幅增加，全年錄得約近17,000宗，較去年全年的14,393宗激增18%，整體新盤銷售總額更超越$2,300億，較去年全年的$1,632億，大幅增加41%之多，絕對是發展商最豐收、「丁財兩旺」的一年。

林鄭Plan助上車客入市

總結今年的新盤銷售，當中仍是細單位主導市場，當中600平方呎以下的中小型單位佔7成以上，面積僅400平方呎以下的納米細單位，更佔整體銷售的4成以上。如果以房間間隔作統計，今年的整體新盤中，以1房及4房單位的表現最突出，其中1房的單位銷售今年共售出逾4,720伙，佔整體近28%，較去年全年的2,850伙大幅增加65%，至於4房單位的銷情，今年共售出約700伙，較去年的450伙增加55%，相對於其餘開放式單位、以至2房及3房單位，總體銷售只是按年增加約10%或以下。

今年1房細單位銷售大幅增加，筆者相信是因應自2019年10月政府放寬自住物業的按揭成數上限後，令「上車客」買家的入市預算可以更寬鬆，發展商再不用「將貨就價」地集中興建$400萬以下的單位，「林鄭PLAN」的推出，令1房單位成為市場焦點及搶手貨，同時間換樓客入市亦更見輕鬆，變相增加4房大單位的客源。

promotion@hk.qfang.com

筆者指今年新盤1房細單位銷售大增，相信是因「林鄭PLAN」的推出，令該類單位成為搶手貨。（本刊攝影組）

撰文 : 楊永健 世紀21 Q動力總經理

欄名 : 樓市講場

最新專欄文章 更多

選用定息按揭的考量
2021/12/25
選用定息按揭的考量
退休有樓無收入 安老按揭幫到手
2021/12/18
退休有樓無收入 安老按揭幫到手
為何平均按揭年期延至27.8年？
2021/12/11
為何平均按揭年期延至27.8年？
新盤丁財兩旺 豪宅價屢創新高
2021/12/04
新盤丁財兩旺 豪宅價屢創新高
評估香港按息變化
2021/11/27
評估香港按息變化
一手市場 樓價 股票

上一篇文章

品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂

下一篇文章

懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？