2021樓市價穩量升 1房新盤銷量急增

今日是2021年的最後一日,換言之2021年將過去,2022年又要來臨,有人形容2021年是「被困的一年」,因為絕大部分市民都被迫留港沒有外遊,相信對於不少人來說都是「迷惘的一年」,期待了差不多一整年的中港兩地通關,至今仍然「只聞樓梯響」,疫情仍未過去,變種病毒Omicron又來勢洶洶,來年疫情、社會、以至經濟環境仍然充滿未知之數。

正如今年英女王在聖誕文告中的結語中,引用的一段聖誕歌「小伯利恒城」(O Littie Town of Bethlehem)的歌詞,「萬世希望與驚懼,今宵俱集於你」(the Hopes and fears of all the years are met in thee tonight),確實這是充滿希望,亦充滿恐懼的一刻,對於疫後經濟重啟、恢復通關滿懷希望,同時亦恐懼疫情還會持續一段時間,出現第五波、甚或第六波的疫情。

樓價升幅跑贏通脹

幸好總括而言,過去的2021年股票表現確實疲弱,全年恒指顯著回落16%左右,至少蒸發4000點以上,雖然股市「唔爭氣」,不過樓市表現仍然穩定,根據政府差餉物業估價署最新公布私人住宅樓價指數,最新11月份樓價指數報391.5,較去年同期的380.6按年微升2.8%,相信整體而言,整體2021年樓價升幅約介乎3至5%,升幅仍然跑贏通脹。

與此同時剛過去的2021年是新盤市場驚喜的一年,盡管疫情陰霾未完全消散,不過總計今年新盤銷售仍較去年大幅增加,全年錄得約近17,000宗,較去年全年的14,393宗激增18%,整體新盤銷售總額更超越$2,300億,較去年全年的$1,632億,大幅增加41%之多,絕對是發展商最豐收、「丁財兩旺」的一年。

林鄭Plan助上車客入市

總結今年的新盤銷售,當中仍是細單位主導市場,當中600平方呎以下的中小型單位佔7成以上,面積僅400平方呎以下的納米細單位,更佔整體銷售的4成以上。如果以房間間隔作統計,今年的整體新盤中,以1房及4房單位的表現最突出,其中1房的單位銷售今年共售出逾4,720伙,佔整體近28%,較去年全年的2,850伙大幅增加65%,至於4房單位的銷情,今年共售出約700伙,較去年的450伙增加55%,相對於其餘開放式單位、以至2房及3房單位,總體銷售只是按年增加約10%或以下。

今年1房細單位銷售大幅增加,筆者相信是因應自2019年10月政府放寬自住物業的按揭成數上限後,令「上車客」買家的入市預算可以更寬鬆,發展商再不用「將貨就價」地集中興建$400萬以下的單位,「林鄭PLAN」的推出,令1房單位成為市場焦點及搶手貨,同時間換樓客入市亦更見輕鬆,變相增加4房大單位的客源。

promotion@hk.qfang.com

▲ 筆者指今年新盤1房細單位銷售大增,相信是因「林鄭PLAN」的推出,令該類單位成為搶手貨。(本刊攝影組)