2021樓市價穩量升 1房新盤銷量急增

今日是2021年的最後一日，換言之2021年將過去，2022年又要來臨，有人形容2021年是「被困的一年」，因為絕大部分市民都被迫留港沒有外遊，相信對於不少人來說都是「迷惘的一年」，期待了差不多一整年的中港兩地通關，至今仍然「只聞樓梯響」，疫情仍未過去，變種病毒Omicron又來勢洶洶，來年疫情、社會、以至經濟環境仍然充滿未知之數。

正如今年英女王在聖誕文告中的結語中，引用的一段聖誕歌「小伯利恒城」（O Littie Town of Bethlehem）的歌詞，「萬世希望與驚懼，今宵俱集於你」（the Hopes and fears of all the years are met in thee tonight），確實這是充滿希望，亦充滿恐懼的一刻，對於疫後經濟重啟、恢復通關滿懷希望，同時亦恐懼疫情還會持續一段時間，出現第五波、甚或第六波的疫情。

樓價升幅跑贏通脹

幸好總括而言，過去的2021年股票表現確實疲弱，全年恒指顯著回落16%左右，至少蒸發4000點以上，雖然股市「唔爭氣」，不過樓市表現仍然穩定，根據政府差餉物業估價署最新公布私人住宅樓價指數，最新11月份樓價指數報391.5，較去年同期的380.6按年微升2.8%，相信整體而言，整體2021年樓價升幅約介乎3至5%，升幅仍然跑贏通脹。

與此同時剛過去的2021年是新盤市場驚喜的一年，盡管疫情陰霾未完全消散，不過總計今年新盤銷售仍較去年大幅增加，全年錄得約近17,000宗，較去年全年的14,393宗激增18%，整體新盤銷售總額更超越$2,300億，較去年全年的$1,632億，大幅增加41%之多，絕對是發展商最豐收、「丁財兩旺」的一年。

林鄭Plan助上車客入市

總結今年的新盤銷售，當中仍是細單位主導市場，當中600平方呎以下的中小型單位佔7成以上，面積僅400平方呎以下的納米細單位，更佔整體銷售的4成以上。如果以房間間隔作統計，今年的整體新盤中，以1房及4房單位的表現最突出，其中1房的單位銷售今年共售出逾4,720伙，佔整體近28%，較去年全年的2,850伙大幅增加65%，至於4房單位的銷情，今年共售出約700伙，較去年的450伙增加55%，相對於其餘開放式單位、以至2房及3房單位，總體銷售只是按年增加約10%或以下。

今年1房細單位銷售大幅增加，筆者相信是因應自2019年10月政府放寬自住物業的按揭成數上限後，令「上車客」買家的入市預算可以更寬鬆，發展商再不用「將貨就價」地集中興建$400萬以下的單位，「林鄭PLAN」的推出，令1房單位成為市場焦點及搶手貨，同時間換樓客入市亦更見輕鬆，變相增加4房大單位的客源。

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▲ 筆者指今年新盤1房細單位銷售大增，相信是因「林鄭PLAN」的推出，令該類單位成為搶手貨。（本刊攝影組）