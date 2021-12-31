懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 置業家居 2021/12/31 分享： 以比鄰1,600畝森林公園的中山懿臻山，位處豪宅地段，主攻3至4房戶型，目前推售單位入場價由￥160萬起，預計於明年底可入伙。 項目由中山實力發展商嘉盈房地產開發有限公司發展，位於中山南區永安一路13號 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 2021/12/04 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 2021/11/27 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 2021/11/06 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 2021/10/23 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起 2021/10/16 湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起 人民幣 地產 豪宅 中原地產 港珠澳大橋 中山 深中通道