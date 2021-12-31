懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起

以比鄰1,600畝森林公園的中山懿臻山，位處豪宅地段，主攻3至4房戶型，目前推售單位入場價由￥160萬起，預計於明年底可入伙。

項目由中山實力發展商嘉盈房地產開發有限公司發展，位於中山南區永安一路13號

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