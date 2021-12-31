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倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起

置業家居 2021/12/31

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英國倫敦Zone 4鄰近市中心之餘，亦位處名校網，是次為大家推介的單幢新盤Lush House，設18個1至3房單位，為大型住宅項目Ridgeway Views的最新一期。全屋苑高度綠化，亦備有健身室

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欄名 : 海外置業

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