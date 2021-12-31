倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 置業家居 2021/12/31 分享： 英國倫敦Zone 4鄰近市中心之餘，亦位處名校網，是次為大家推介的單幢新盤Lush House，設18個1至3房單位，為大型住宅項目Ridgeway Views的最新一期。全屋苑高度綠化，亦備有健身室 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 2021/12/25 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 2021/12/18 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 2021/12/11 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 2021/12/04 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 2021/11/27 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 英國 倫敦 海外物業