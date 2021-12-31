【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知 置業家居 2021/12/31 分享： 【第1位】生態板訂造傢俬零甲醛兼防潮防刮 家居裝修離不開訂造傢俬，當中，一般家庭最擔心的，就是甲醛超標。用途廣泛的生態板（三聚氰胺環保板），其實有厚薄之分（由5毫米至25毫米不等），既可作傢俬飾面，亦適 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流 今日 全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流 你可能感興趣 全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流 今日 01:00 全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流 最新專欄文章 更多 全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流 今日 全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 2021/12/25 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 IUIGA 首間專門店登陸將軍澳 2021/12/25 IUIGA 首間專門店登陸將軍澳 HYGGE 喵星人家具 2021/12/25 HYGGE 喵星人家具 聖誕家品合集 輕鬆打造節日氛圍 2021/12/11 聖誕家品合集 輕鬆打造節日氛圍 家具 家居 裝修設計 消費資訊 甲醛