【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知

【第1位】生態板訂造傢俬零甲醛兼防潮防刮

家居裝修離不開訂造傢俬，當中，一般家庭最擔心的，就是甲醛超標。用途廣泛的生態板（三聚氰胺環保板），其實有厚薄之分（由5毫米至25毫米不等），既可作傢俬飾面，亦適

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