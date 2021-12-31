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全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流

置業家居 2021/12/31

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色彩權威機構Pantone剛公布了2022年的代表顏色，透過全新創造的「長春花籃」（Very Peri），為COVID-19踏入第3年的世界注入更多正能量和活力。今期除了介紹幾款全新色系的傢俬及燈飾，

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欄名 : 家居頭條

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