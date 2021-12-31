全新色系傢俬 前瞻2022年裝修潮流 置業家居 2021/12/31 分享： 色彩權威機構Pantone剛公布了2022年的代表顏色，透過全新創造的「長春花籃」（Very Peri），為COVID-19踏入第3年的世界注入更多正能量和活力。今期除了介紹幾款全新色系的傢俬及燈飾， ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知 今日 【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知 你可能感興趣 【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知 今日 01:00 【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知 最新專欄文章 更多 【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知 今日 【香港篇】2022年裝修潮流 十大元素不可不知 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 2021/12/25 全新家具品牌進駐香港 小資打造理想家居 IUIGA 首間專門店登陸將軍澳 2021/12/25 IUIGA 首間專門店登陸將軍澳 HYGGE 喵星人家具 2021/12/25 HYGGE 喵星人家具 聖誕家品合集 輕鬆打造節日氛圍 2021/12/11 聖誕家品合集 輕鬆打造節日氛圍 家具 家居 裝修設計 消費資訊 甲醛