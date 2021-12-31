Fendi聯乘Peter Mabeo「非」凡傢俬 置業家居 2021/12/31 分享： 早前在美國邁阿密海灘（Miami Beach Convention Center）復辦的設計盛事Design Miami 2021，帶來不少感動之作。當中，意大利時裝王國Fendi，首個與非洲家具設計 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 放眼世界 最新專欄文章 更多 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 2021/11/06 Ronan & Erwan Bouroullec 極簡智慧 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 2021/11/06 壓軸推介 意大利Mattiazzi Filo椅子織出彈性 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 2021/09/25 BOCCI燈飾 綠化藝術森林 比利時繩子傢俬 百變用途 2021/08/28 比利時繩子傢俬 百變用途 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 2021/06/05 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 家居 家具 消費資訊 展覽 意大利