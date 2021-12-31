2022新盤有乜焦點？ 置業家居 2021/12/31 分享： 【新盤拆局】2021年新冠疫情影響力大減，失業率及經濟零售環境亦有改善，發展商趁機奮力推盤，多個大型新盤在2021年推售成功推動整體一手市場焦點及氣氛，例如日出康城LP10、大圍站柏傲莊III（柏傲莊 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 你可能感興趣 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 01:00 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 01:00 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 最新專欄文章 更多 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 一手市場 海璇II