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2022新盤有乜焦點？

置業家居 2021/12/31

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【新盤拆局】2021年新冠疫情影響力大減，失業率及經濟零售環境亦有改善，發展商趁機奮力推盤，多個大型新盤在2021年推售成功推動整體一手市場焦點及氣氛，例如日出康城LP10、大圍站柏傲莊III（柏傲莊

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