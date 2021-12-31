2022新盤有乜焦點？

【新盤拆局】2021年新冠疫情影響力大減，失業率及經濟零售環境亦有改善，發展商趁機奮力推盤，多個大型新盤在2021年推售成功推動整體一手市場焦點及氣氛，例如日出康城LP10、大圍站柏傲莊III（柏傲莊

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