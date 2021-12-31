啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤

2022年啟德新盤供應繼續成為一手市場焦點，啟德跑道區「麵粉」已經變成「麵包」陸續部署2022年新盤應市，啟德區內未來最少有16個新盤供應，涉及逾1.1萬伙新盤單位，包括已命名的THE HENLEY

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