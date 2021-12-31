啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 置業家居 2021/12/31 分享： 2022年啟德新盤供應繼續成為一手市場焦點，啟德跑道區「麵粉」已經變成「麵包」陸續部署2022年新盤應市，啟德區內未來最少有16個新盤供應，涉及逾1.1萬伙新盤單位，包括已命名的THE HENLEY ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 你可能感興趣 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 01:00 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022新盤有乜焦點？ 今日 01:00 2022新盤有乜焦點？ 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 01:00 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 最新專欄文章 更多 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 一手市場