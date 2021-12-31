屯門新地兆康項目 14座大型新盤

早幾年曾經多新盤應市的屯門區，去年多個利好因素出現，如港鐵屯馬綫通車、屯門至赤鱲角連接路啟用、屯門南延綫規劃等，令屯門區再度受關注！踏入新一年，2022年新盤降臨屯門區，料最少有逾3,180伙新供應。

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