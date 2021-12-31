屯門新地兆康項目 14座大型新盤 置業家居 2021/12/31 分享： 早幾年曾經多新盤應市的屯門區，去年多個利好因素出現，如港鐵屯馬綫通車、屯門至赤鱲角連接路啟用、屯門南延綫規劃等，令屯門區再度受關注！踏入新一年，2022年新盤降臨屯門區，料最少有逾3,180伙新供應。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 你可能感興趣 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 01:00 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022新盤有乜焦點？ 今日 01:00 2022新盤有乜焦點？ 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 最新專欄文章 更多 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 一手市場