2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 置業家居 2021/12/31 分享： 港島區新盤單位共約3,869個 九龍區新盤單位共約18,826個 新界區新盤單位共約18,015個 --------------------------------- 數字解讀 1. 大埔區供應回歸 本刊統計 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 你可能感興趣 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 01:00 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 2022新盤有乜焦點？ 今日 01:00 2022新盤有乜焦點？ 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 最新專欄文章 更多 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 今日 2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 豪宅