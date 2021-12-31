2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮

2022年新盤逾4萬伙今年殺到埋身，啟德、屯門、天水圍為2022年焦點新盤重鎮，九龍新盤供應首度超過新界區，另預期港鐵新盤繼續成為焦點，特別是黃竹坑站港島南岸、錦上路站項目、日出康城新期數等。

2021

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