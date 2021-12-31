2022年新盤逾4萬伙 九龍區成新供應重鎮 置業家居 2021/12/31 分享： 2022年新盤逾4萬伙今年殺到埋身，啟德、屯門、天水圍為2022年焦點新盤重鎮，九龍新盤供應首度超過新界區，另預期港鐵新盤繼續成為焦點，特別是黃竹坑站港島南岸、錦上路站項目、日出康城新期數等。 2021 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 你可能感興趣 2022新盤有乜焦點？ 今日 01:00 2022新盤有乜焦點？ 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 01:00 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 01:00 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 最新專欄文章 更多 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 今日 2022年全港預計可供發售新盤單位總數約40,710個 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 今日 天水圍及洪水橋Wetland Seasons Bay第3期 首季現樓登場 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 今日 屯門新地兆康項目 14座大型新盤 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 今日 啟德MONACO MARINE提供1房至3房 料成區內頭炮盤 2022新盤有乜焦點？ 今日 2022新盤有乜焦點？ 一手市場 THE HENLEY II ONE CENTRAL PLACE