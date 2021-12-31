半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成

【蝕讓個案】本港樓價今年升勢不俗，惟半新盤及部分新界洋房屋苑仍不時錄得蝕讓個案。但區內代理指出，現時這些屋苑蝕讓放盤數量不多，當中天巒更有洋房賺逾1成離場。

樓齡3至4年的半新盤近日廔錄蝕讓成交，樓齡3

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