  • 18°C
香港時間 : 20211231日 (五) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成

置業家居 2021/12/31

分享：

【蝕讓個案】本港樓價今年升勢不俗，惟半新盤及部分新界洋房屋苑仍不時錄得蝕讓個案。但區內代理指出，現時這些屋苑蝕讓放盤數量不多，當中天巒更有洋房賺逾1成離場。

樓齡3至4年的半新盤近日廔錄蝕讓成交，樓齡3

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？
今日
樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？

你可能感興趣

樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？
今日 01:00
樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？

最新專欄文章 更多

樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？
今日
樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？
愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起
2021/12/25
愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起
窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】
2021/12/25
窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】
愛海頌望遠海景
2021/12/25
愛海頌望遠海景
平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場
2021/12/11
平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場
中原地產 放盤 銀行

上一篇文章

樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？

下一篇文章

品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？