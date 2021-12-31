半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 置業家居 2021/12/31 分享： 【蝕讓個案】本港樓價今年升勢不俗，惟半新盤及部分新界洋房屋苑仍不時錄得蝕讓個案。但區內代理指出，現時這些屋苑蝕讓放盤數量不多，當中天巒更有洋房賺逾1成離場。 樓齡3至4年的半新盤近日廔錄蝕讓成交，樓齡3 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 今日 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 你可能感興趣 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 今日 01:00 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 最新專欄文章 更多 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 今日 樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 2021/12/25 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 2021/12/25 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 愛海頌望遠海景 2021/12/25 愛海頌望遠海景 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 2021/12/11 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 中原地產 放盤 銀行