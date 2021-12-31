樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？ 置業家居 2021/12/31 分享： 差估署樓價指數連跌2個月，各類單位的造價均全綫下跌。綜合多區成交及代理所指，現時市場觀望氣氛濃厚，令成交量大幅減少，買家普遍選擇售價較平而質素較遜的單位，拖累整體市況價量俱跌。 差估署樓價指數連跌2個月 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 今日 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 你可能感興趣 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 今日 01:00 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 最新專欄文章 更多 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 今日 半新盤溢價高 維港頌業主蝕近2成 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 2021/12/25 愛海頌配套完善 約84伙放租 2房$1.8萬起 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 2021/12/25 窗鎖安裝欠佳 容易漏風或滲水【獲81分】 愛海頌望遠海景 2021/12/25 愛海頌望遠海景 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 2021/12/11 平住「屋仔」 元朗碧豪苑698呎 $990萬入場 豪宅