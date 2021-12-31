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樓價指數連跌2個月 低市價成交湧現？

置業家居 2021/12/31

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差估署樓價指數連跌2個月，各類單位的造價均全綫下跌。綜合多區成交及代理所指，現時市場觀望氣氛濃厚，令成交量大幅減少，買家普遍選擇售價較平而質素較遜的單位，拖累整體市況價量俱跌。

差估署樓價指數連跌2個月

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欄名 : 樓市熱話

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