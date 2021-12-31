米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜

米芝蓮2星中菜廳營致會館首度推出為期一年的「營致會館威士忌之旅」，以蘇格蘭4大最優質的單一麥芽威士忌品牌，來配對行政總廚蕭顯志師傅的5款招牌菜，讓客人品嘗蘇格蘭單一麥芽威士忌與廣東菜的精采配搭。

4款蘇

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