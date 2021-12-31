米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜 副刊版 2021/12/31 分享： 米芝蓮2星中菜廳營致會館首度推出為期一年的「營致會館威士忌之旅」，以蘇格蘭4大最優質的單一麥芽威士忌品牌，來配對行政總廚蕭顯志師傅的5款招牌菜，讓客人品嘗蘇格蘭單一麥芽威士忌與廣東菜的精采配搭。 4款蘇 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 2021/12/17 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 2021/11/26 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 2021/11/12 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 2021/10/15 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 2021/10/15 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 品牌 餐廳 中環 菜式 咖啡 海鮮 蝦 中菜 牛肉 米芝蓮