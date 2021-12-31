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海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年

副刊版 2021/12/31

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海外旅遊看來仍然遙遙無期，公海遊已是最接近外遊的玩意，在新一年不如登船感受旅行的氣氛。皇家加勒比遊輪宣布旗下的「海洋光譜號」公海遊，將加開航程至2022年3月10日，涵蓋元旦、農曆新年及情人節，不妨來

...

欄名 : 本地遊

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