海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年 副刊版 2021/12/31 分享： 海外旅遊看來仍然遙遙無期，公海遊已是最接近外遊的玩意，在新一年不如登船感受旅行的氣氛。皇家加勒比遊輪宣布旗下的「海洋光譜號」公海遊，將加開航程至2022年3月10日，涵蓋元旦、農曆新年及情人節，不妨來 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 2021/12/30 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 2021/12/28 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 2021/12/25 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 2021/12/25 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 2021/12/24 鰂魚涌K11 Art Foundation 疫情下遠航「破浪」藝展 郵輪假期 郵輪 皇家加勒比國際遊輪 皇家加勒比（Royal Caribbean，美：RCL） 信用卡