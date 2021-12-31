「少鹽少糖、多菜少肉、不煙不酒，還要多做運動」，這老生常談看來是人類延年益壽的唯一良方，其實秘訣不止於此。著名醫學期刊《Journal of American Medical Association》（JAMA），曾教導另外兩種極影響生命長短的生活行為模式（見註）。

年少氣壯時，總是向前望，因這是唯一方向，而年長的，卻時常向後望，因這是較易方向，但要長壽便要先有生存目的（Purpose）。Alimujiang et al（見註）曾研究六千九百八十五位年屆五十以上的退休人士，以Likert Scale（李克特量表）方式的問卷，採研受訪者人生目的，發現生存目的較弱者，死亡率高出二點四倍，這研究見證我們那個「退休後老得快死得快」的想法，同時也加強了醫生對將來「退而不休」的計劃。

除了有目的而活外，更重要是投入社交活動（Social Engagement），總結一百四十八個不同研究，其中包括超過四十萬個研究對象，主要結論是：有正面社交圈的人生，能延長壽命達百分之五十，心血管病、中風的風險均減少約百分之三十，當然這些研究也有明顯Bias（偏差值），就是本來較健康的人士，才有能力維持社交圈子，而並非社交圈直接延長生命，但無論如何，健康不健康都要繼續鞏固社交圈子，「執子之手與子偕老」的「子」，並非單指妻子，而是廣泛地包括各路好友。

延年益壽的秘訣，是愛惜身體的同時，也要有目的地跟好友們一起度過喜與悲。

註：Pizzo et al, JAMA ePub, 2020/Alimujiang et al, JAMA Netw Open, 2019