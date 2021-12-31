我喜歡看Netflix實境節目《怦然心動的人生整理魔法》（同名書亦好看），那位日本整理教主近藤麻理惠，對整理家居很有心得，但初初收看時，我頗不以為然。因為她介紹的方法驟眼看，像是一些只注重儀式感的收拾整理方法，例如：執衣櫃時，要先把所有衣服堆在同一個地方，這與我平時在衣櫃逐件拿出來檢視的收拾習慣不同。但是，當我跟着她的方法去做時，卻發覺確實挺管用，因堆積如山的衣服是製造一個清晰的混亂視像，讓我們真正目睹要斷捨離的必要。而且，把所有衣服堆了出來，亦製造逼自己要一口氣整理完為止的場景，造就騎虎難下的局面，才能引發戲劇性的變化。

近藤麻理惠教人如何收拾，重點都不是教人技巧，而是強調要從內心出發。她認為，整理有九成動力都是靠精神和態度。「房間並不會自然就亂成一團，是住在裏面的自己把它弄亂的。」她如是說。

因此，打從準備收拾之先，她就建議大家要先問自己：「你想要在甚麼東西的圍繞下生活？」例如：若心目中圍繞自己生活的東西是「地板乾乾淨淨，房間像飯店一樣整潔。洗完澡後，燃點精油，邊喝花草茶，邊做瑜伽，在輕鬆舒服的心情下入眠」，那就要問自己：為甚麼想要過這樣的生活？為甚麼想喝花草茶？為甚麼要做瑜伽？為甚麼到目前為止，還未過到這樣的生活？未執拾空間前，先想像自己生活在一個只被喜愛事物環繞的空間裏，理清這點，就可以從丟東西出發，繼而收納。

我很喜歡丟東西，因為把家居弄得整整齊齊，人特別清爽，也是一個學習捨棄多餘的過程。透過執拾，我們才能藉着留下的東西，知道自己的取捨和排序。麻理惠的經理人丈夫，在上月底出版了《我要的新人生》也很好看，妻子教人如何整理家居，丈夫則導人如何整理自己的人生。書裏有很多金句，例如：「與不適合的事物相處，怎麼樣也無法激發出正向的火花」，人與物皆可應用。

新一年將臨，又是最佳時機清空、排序、再整理。