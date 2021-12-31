2021流行21回顧

2021年絕對不是容易渡過的一年，新冠疫情未減，新的變種又蔓延全球，但生活還是要過，生意還是要做，今年在時裝界一樣有不少大事發生，悲喜參半，今日一次過和你回望過去。

Virgil Abloh病逝

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