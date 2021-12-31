秋水伊人／秋水她人 大家選哪個？

昨天談到日語中漢字的變化，歷史悠久的中文漢字經歷之變化就更多。漢字是世界最古老文字之一，從最開始圖形、到後來筆畫，無不展現中華文明的精深。有一位學者，因為「發明」了一個漢字，被部分人包括女性斥責：這個人是劉半農，著名文學家、語言學家、北京大學教授，也是新文化運動先驅、著名的《新青年》雜誌編輯，他「創」的那個字，是「她」。

近代以前，漢字中第三人稱代詞，沒有性別之分，稱呼男性和女性都是用「他」，清末民初西學東漸，很多西方著作繙譯成漢語，英文裏的he、she、it都譯為「他」。後來，有西方傳教士在出版有關中英語法的《英國文語凡例傳》（A Grammar of the English Language, For the use of the Anglo-Chinese College）中，將he、she、it分別譯作「他男」、「他女」、「他物」。廣州人郭贊生在1878年繙譯出版的《文法初階》中，用「他」、「伊」、「彼」分別繙譯he、she、it，比劉半農「發明」「她」字早近40年。

然而，20世紀以前的這些嘗試，並沒引起太多反響，直到新文化運動，關於漢字中男女性第三人稱代詞的問題，再一次被提出。1917年起，《新青年》雜誌社內部開始討論「she」的繙譯，作為編輯的劉半農最早提議「創造」一個女字旁的「她」字，專指女性。

《新青年》其後刊登魯迅弟弟周作人的文章，提到第三人稱代詞沒性別之分不方便，還提及劉半農想創造「她」字，和「他」一起用，普遍認為這是首次公開提及「她」字。

雖然劉半農自己都未使用，但有其他人開始用，另一些則用「他女」、「伊」等，魯迅很多作品就把女性稱「伊」。不過，「她」同時受一些人反對，例如筆名「寒冰」的人，就發表包括題為「這是劉半農的錯」等多篇文章質疑。

這類反對意見，不外乎指中文沒必要按外文慣例創造新字，徒添混亂。除了從文字實用角度批判，更強而有力的反對來自一些女權主義者。在一般人想像中，「她」字的應用是女權運動推動的產物，這類女權主義者卻認為，以「亻」字旁表示男性，卻以「女」字旁表示女性，是將女性視為男性的附庸，難道男性是人，女性就不是人？強調男女有別？因此覺得大家都用「他」才是男女平等。

他她牠並列 曾被質疑貶低女性

尤其有人提出並開始以「牛」字旁的「牠」繙譯英文「it」後，「她」字更被指隱含女性非人的觀點。出於此等爭議，在上世紀20年代初的中文世界，相比「她」，用「伊」更為主流。

但這種情況沒有維持很久，「伊」字讀音與大眾口語中「他」讀作「tā」的習慣不協調，後來亦用上「它」字繙譯「it」，某程度上避免了「亻」、「女」、「牛」並列的尷尬，減緩了抵制情緒，加上當時在英國留學的劉半農創作了詩歌《教我如何不想她》，用上「她」字，被譜曲廣為傳唱，「她」字更紅，被更多人接受。

保守人士對「她」字的質疑，其中認為不應新造漢字，但這一點其實冤枉了劉半農，「她」字古已有之，並不是劉半農創的。據《說文解字》，「她」在古文是「姐」的異體，本義與母親有關，只是早已廢棄不用，沒多少人知道古已有「她」，被劉半農重新「發明」而已。

雖然遭到一些女權主義者抵制，但同樣有女性作家並不覺得「她」字隱含侮辱女性意思，樂於在自己作品用「她」字，冰心是其一，隨後郭沫若、茅盾等影響力較大的作家都用，朱自清、魯迅等習慣用「伊」字的，也都順應改用「她」；幾部權威字典也都收錄，「她」字逐漸逆襲，成為女性第三人稱主流選擇。

「她」字的重新使用，源於中西文化碰撞，亦牽涉女性解放；本為繙譯而生，非關性別問題，卻在婦女解放運動中找到土壤。支持「她」的人起初沒有性別考量，倒是那些抵制的人，感覺有違男女平等風尚。

「她」的命運與20世紀上半葉女性相似，她們乘着中西碰撞的時代浪潮走出家門，又被多方社會力量裹挾，在巨浪中尋找自己方向；「她」亦承受了很多，言說承載了很多，走到今天。

當年借助漢字字形來批判男尊女卑文化傳統，留下了尾巴。「她」字引發爭議時，便有人認為歷來加「女」字旁的都不是好字，例如「嫉妒」、「奴」、「娼」、「妓」、「奸」之類，女字旁至今未有得到「清算」；此外，為甚麼男女混合或第三人稱眾數代詞，要用「他們」而非「她們」？不知何日爭議重新浮現。

「她」字符合漢語字形表義、多字同音的特點，「她」是白話，而「伊」帶有文言文色彩；於我來說，「她」和「伊」各有各好，「秋水伊人」比「秋水她人」有味道，但「她很美」又比「伊很美」讀來好聽。若將以下兩句換成另一個字唸，便會明白不同意境音韻，味道不同：「微風吹動了我的頭髮，教我如何不想她？」、「所謂伊人，在水一方」。