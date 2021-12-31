HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城

若想購買平價機票飛往新加坡，有哪些選擇？HK Express宣布開辦新航綫，由香港出發直飛「獅城」新加坡。航綫將於2022年2月1日正式投入服務，班次為逢星期二。旨在為有需要在疫情期間往來香港與新加坡

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