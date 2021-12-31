HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 工商版 2021/12/31 分享： 若想購買平價機票飛往新加坡，有哪些選擇？HK Express宣布開辦新航綫，由香港出發直飛「獅城」新加坡。航綫將於2022年2月1日正式投入服務，班次為逢星期二。旨在為有需要在疫情期間往來香港與新加坡 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 今日 卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 2021/12/10 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 2021/12/10 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 2021/12/09 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」 2021/12/09 SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」 商業營銷 商業 航空 航空業 疫情 香港 服務 新加坡 機票 HK Express