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卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易

工商版 2021/12/31

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卡塔爾航空公司（Qatar Airways）以及國際航空運輸協會（IATA）宣布，卡塔爾航空成為首家通過國際航空運輸協會清算所（ICH）航空碳交換系統（ACE）進行碳交易的航空公司。

通過國際航空運輸協

...

欄名 : 商訊

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