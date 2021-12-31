卡塔爾航空推動環保 藉ICH進行碳交易 工商版 2021/12/31 分享： 卡塔爾航空公司（Qatar Airways）以及國際航空運輸協會（IATA）宣布，卡塔爾航空成為首家通過國際航空運輸協會清算所（ICH）航空碳交換系統（ACE）進行碳交易的航空公司。 通過國際航空運輸協 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 今日 HK Express明年開新綫 香港逢周二直飛獅城 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 2021/12/10 港鐵旗下5商場 韓國卡通人物迎聖誕 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 2021/12/10 csl. 5G×MIRROR Gallery 時代廣場設互動打卡點 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 2021/12/09 物流初創完成B輪融資 迎「快電商」需求拓亞洲 SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」 2021/12/09 SmarTone一站式服務 助長者「安心出行」 商業 航空 航空業 運輸 卡塔爾航空 交通