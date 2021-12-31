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善用人們的自由意志

行政人員版 04:00 2021/12/31

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我的兩個子女，都是在停止考琴後，才開始對彈琴產生興趣。當他們年幼，被父母安排學琴的時候，無論學琴、練琴或考琴都是苦差。

大仔考了8級鋼琴後，我們沒有要求他繼續，他反而自發學琴，直至學業實在太忙才停止。但他並沒停止彈琴，現在他住在宿舍，每次回家還是第一時間去彈琴。女兒考了5級之後，要求不再學琴，我們也尊重她的意願。停止學琴一段時間後，她反而重拾彈琴的樂趣，自行上網學彈自己喜歡的樂章，每天練習數小時，彈得有板有眼，也自得其樂。

我自己也有類似經驗，我的讀書興趣，也是大學畢業後才養成的。我常笑說學校是磨滅學習動機和熱情的地方，而興趣班就是令興趣破滅的地方。這不是老師或教練的過失，而是人的天性有自由意志，當被迫去做一些事情的時候，都會產生抗拒的情緒。這情緒有高有低，我的家族可能會高一點，但我相信每個人都渴求自由。

在管理上，我特別尊重人們的自由意志，很少下指令，即使迫不得已的情況下，也盡量讓同事有選擇，給予自由空間。只要不是致命的決定，我都予以支持。從錯誤中學習，比跟老闆做對了有更積極的意義。我也很少說教，因為很多道理，即使小學生也會明白，不必多說。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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