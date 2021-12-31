惠康×七師傅 「新春迎福虎」 辦年貨換康寧保鮮盒

虎年就嚟到，公關姊妹同黛安講，惠康超市全新賀年廣告系列「惠康新春迎福虎」，搵咗人氣爆燈嘅七仙羽師傅（七師傅）拍電視廣告同埋廣告硬照，同市民一齊迎新歲。

姊妹話，七師傅過去一年喺跨界別演藝事業運急升，仲客串做歌手唱hip hop同拍戲，絕對係鴻運當頭嘅代表人物。今次佢會用「七師虎」造型亮相，仲會同6個飾演超市店員嘅演員載歌載舞，夠晒新年氣氛。為咗凸顯七師傅嘅旺氣，惠康特別搵咗老裁縫師幫佢訂造金光閃閃、紅噹噹嘅靚衫㖭。一向幽默又有喜感嘅七師傅，仲為廣告設計咗「七字舞」，跳舞時出動埋虎爪，表達新一年人人都要搵大錢嘅願望！

此外，惠康同美國康寧餐具Corelle，推出「惠康新春迎福虎」辦年貨推廣活動，即日起凡買糖果、朱古力、餅乾、果仁賀年禮盒滿$138，即可以歡樂價$20換購長方形玻璃保鮮盒，可選370毫升、640毫升或1050毫升容量。保鮮盒適用於焗爐、微波爐及洗碗機，同時不含雙酚A（BPA Free），可安心使用，數量有限，換完即止，大家快啲去惠康掃貨啦。

本文轉載自《晴報》