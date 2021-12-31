施永青　自在無為　馳騁中原　傳承智慧

▲ 施永青，中原集團創辦人兼董事，4歲隨父母從上海來港定居，畢業後曾到夜校任教8年，其後轉戰地產業，並創立中原地產代理；2005年再創辧免費報紙《am730》。身兼香港房委會成員、香港策發會委員、香港地產代理監管局成員等多項公職。

難得再與相識多年的中原集團創辦人兼董事施永青暢談，疫情下的營商、理財，以及慈善事業之道，經營與傳承，乃至慈善事業，今次都由他親自娓娓道來。談笑間，處處透現着他對世事、對人生的豁達與睿智。



施永青於1978年創辦中原地產代理，其後企業不斷擴展，至今集團員工總人數接近39,000人，分行超過1,800間，遍布中港澳台、新加坡等地共35個城市，佣金收入超過100億港元。約在4年前，兒子施俊嶸已加盟中原出任副主席，自去年7月起接棒，擔任行政總裁；女兒施慧勤則任利嘉閣及中原集團子公司的主席。由明年（1月1日）起，馳騁中原逾40年的「地產教父」施永青將正式轉任為顧問。



勝可知 不可為



「孩子未長大，我已在準備（交棒）！」施永青笑說，部署交棒不只由前幾年開始，而是兒女甫出生已栽培他們接班。不過，他明白到，子女亦有他們的想法，即使肯接班，也未必會用你認同的方法去繼承，因此，要從小已作出部署，這接棒之路確實長路漫漫。



近年各行業經營上的挑戰，莫過於疫情。在這影響遍及每個行業的巨大逆境下，一向信奉「無為而治」的施永青又如何應對？「《孫子兵法》有云：『勝可知，不可為』，即是並非你想贏就能贏。在這大環境下，生意難做，你要求同事（替公司）賺很多，只會失敗，亦都令自己失敗。因此，這時候，他們只需要在市場佔有率上，盡量拉闊與對手的距離，我便『收貨』了。」可見他雖「無為而治」，同時亦相當「貼地」，深諳市場大勢。



成立基金 助貧困農村



施永青善於營商，對於管理及運用財富，他亦早有安排——成立施永青基金及施永青家族基金，前者用於慈善事業，並將手上所持中原及am730等股份撥入其中，資助內地農村修橋築路、掘井等基建項目，亦提供貸款及教育農民。



施永青介紹說：「粟米若在收成時賣出，價格較低。基金為農民提供小額貸款，讓他們毋須急於出售作物，亦有生活費餬口，用它購置打粒機，並興建倉庫，儲存粟米，待市場供應減少時，才將農作物出售，屆時才清還貸款。」項目亦教農民栽種價值較高、品質較佳的作物如中藥等，以提升效益。此外，基金亦與聯合國難民公署合作，興建難民營予從緬甸逃往孟加拉的羅興亞人，亦捐助蘇丹、海地等發展中國家。



至於家族基金，則用於生活，包括治療或意外所需，亦作教育基金之用。他說：「基金的經常性收益，例如租金、股息等，一半分給家人，一半撥歸本金，這樣便可以一直增長。子女如欲創業，只要計劃書獲批，亦可獲支持。他們每人一生可有三次創業機會，那筆資助既為貸款，亦作入股新公司，如有收益，便撥歸基金。」施永青坦言，基金也會資助子女買樓上車。他在「無為」之中，其實亦見「有為」，規劃長遠，張弛有道，實在令人佩服。



請不要以為，施永青的「無為」只適用於管理，原來連「追女仔」也可派上用場。「『追女仔』是先要了解當年太太心中『白馬王子』的形象，然後去當那『白馬王子』。」施永青強調，須投其所好，並讓對方看到實情。他笑指自己並沒有「扮嘢」，婚前從未贈送任何禮物，只送了一首詩給太太。那麼，那詩內容是怎樣的？抱歉，這「施式」浪漫是施太專屬，恕無可奉告。

▲ 2021年遷新址與一眾管理層出席開幕典禮。

▲ 施永青不但善於企管，也精於財富管理，他資助內地農民及農村基建，便是好例子。圖為筆者(Grace Tse, 左)與他合照。

【後記】生活睿智 貫徹無為



與施永青聚首，每一次他總是知無不言、言無不盡，為人、處事的生活智慧，總是說得輕鬆簡明。最令人敬佩的是，他將「無為而治」這傳統智慧融會貫通，實踐於企管和生活之上。作為企業的管理層，要做到真正「無為」，知易行難，但他不單做到了，還以這理念令集團業務不斷發展。這次的一席話，又讓我滿載而歸。