【ESG聚焦】ESG投資需求加速成長　力推綠色經濟及可持續發展融資

環境、社會及企業管治（ESG）及氣候變化等主題，近年已成為全球投資一大趨勢，在香港市場亦逐漸形成一種風氣。恒生銀行作為最早在市場推出與可持續發展指數相關的投資產品的本地銀行，多年來在ESG投資方面累積了豐富經驗。因應投資者對ESG的重視，恒生銀行將進一步加強這方面的優勢，務求讓投資者在追求潛在投資回報之餘，亦希望能藉投資為地球及下一代出一分力。



恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，全球暖化令氣候環境愈趨惡劣，各國政府亦在各領域推動相關政策，增強大眾的環保意識，而企業作為社會的一分子，也要作出相應改變，從而加強ESG議題與投資的關係。她指：「企業若要持續發展，除了盈利的考慮外，也同時要擔負起『社會責任』與『環境責任』，如果企業只追求企業盈利，而不顧社會責任與環境責任的話，有機會因為與社會、政府發生矛盾，危及企業的生存空間，間接影響其投資價值。」



融入投資決策分析 ESG相關資產迅速增長



ESG投資概念發展逾十年，ESG因素已成為傳統財務指標以外的另一重要參考標準，有別於只着重金錢收益的傳統投資概念，投資者開始在選擇投資產品時，亦會考慮投資的企業環境（Environment）、社會（Social）及公司管治（Governance）上的表現。「隨着更多投資者關注社會責任，把ESG因素融入投資決策分析，創造可持續發展的未來，這種投資策略將成為最重要的投資趨勢之一。」



據李佩珊解釋，歐美市場在ESG投資上起步較早，而香港的相關資產近年亦迅速增長，「投資者將目光投向ESG，出發點主要有兩方面：第一是不少研究顯示投資於ESG表現好的資產類別，可降低投資組合的風險，故愈來愈多投資者開始留意ESG投資產品，期望改善投資組合的回報表現。另一方面，亦有投資者認同可持續投資的理念，希望將資金投放在重視環保、社會責任及企業管治的企業之上，因此近年ESG投資受到社會廣泛關注。」



各方理念一致 相輔相成達至雙贏



事實上，這股投資趨勢亦會反過來推動企業更注重ESG，在相互推動下達至雙贏局面，長遠或有助造就社會邁向可持續發展。「透過投資者、企業與監管機構的攜手推動，相信ESG投資的發展趨勢或將會持續，有機會迎來更多的資金流入及為投資者提供更佳長綫回報。」



作為歷史最悠久的本地銀行之一，恒生在香港擁有龐大客戶基礎，在推動ESG投資及相關投資者教育方面，肩負着重大的責任。李佩珊表示，隨着近年歐美各地對ESG投資的重視，團隊相信ESG將成為主流投資策略之一，因此恒生於搜羅及開發ESG相關投資產品的同時，亦積極推動相關投資者教育，讓投資者更認識ESG投資概念。



恒生於網站設有ESG投資相關專頁，助投資者了解ESG投資，亦可定期向客戶發送ESG投資相關資訊作為參考。此外，恒生亦有提供ESG相關投資產品，包括基金及股票掛鈎投資產品等供投資者認購，所有ESG相關投資產品亦於恒生的網上投資平台載有相關識認，讓投資者更容易辨認及搜尋ESG相關投資產品。



李佩珊強調，恒生作為市場上領先的ESG投資產品分銷銀行之一，未來在拓展多元化投資產品業務方面，會持續注視市場趨勢，在市場上尋找更多符合ESG資格的投資產品，令恒生客戶有更多綠色產品選擇，讓他們的投資組合更多元化。



深化綠色融資項目 助企業轉型至低碳經濟



另一重要未來發展為可持續融資，恒生去年已推出「綠色評估計劃」 （Greenness Assessment Programme），透過綠色項目融資取得貸款的企業客戶，可申請由合資格第三方驗證機構提供的第二意見及綠色認證。今年初更特別設立綠色貸款專責團隊，並透過恒生「綠色融資推廣計劃」（Green Financing Promotion Scheme）為企業客戶提供現金回贈，鼓勵他們投資環保設備，提升效益、減少污染及保護環境。截至今年9月，恒生已批出總金額逾71億港元之綠色貸款，主要為綠色建築、可再生能源及提升能源效率等項目提供融資。



此外，恒生與香港品質保證局（HKQAA）宣布達成進一步合作，涵蓋專業的綠色及可持續金融認證及評估，以及就相關產品開發等開展合作，旨在協助更多企業及中小企邁向綠色經濟。

▲ 恒生與香港品質保證局於綠色金融認證及評估方面加強合作，協助更多企業及中小企邁向綠色經濟。

多元化ESG投資產品 打造專屬ESG投資平台



恒生很早便留意到ESG對企業持續發展的重要性，早於十年前恒生便推出了與可持續發展企業指數相關的投資產品。隨着ESG的發展，恒生近年開始提供更多元化的ESG相關投資產品供投資者認購，包括基金、債券及股票掛鈎投資產品等，讓投資者可投資於ESG相關產品之餘，亦可選擇不同資產類別以分散投資風險。



李佩珊指出，現時恒生代理的ESG基金涵蓋兩種類型，包括有重點投資於ESG項目的主題式基金，例如集中投資氣候變化主題或再生能源主題的基金；另一種是在傳統的投資目標及投資過程中，於篩選準則中加入ESG元素，例如有環球及區域性的可持續發展基金，客戶可於分行及網上參閱有關基金資料以悉詳情。



主題式基金選擇多 股票掛鈎投資保證發行



「除了各類綠色基金和ESG基金外，於固定收益板塊方面，恒生亦在市場上搜羅了一系列綠色債券供客戶選擇。這些債券為對環境、氣候及社會可持續發展具正面影響的項目提供資金，令高端投資者客戶的投資組合更多元化。」李佩珊舉例，一些高收益綠色投資債券能為進取投資者提供較高回報，而較保守的投資者則可考慮投資級別綠色債券，這些綠色投資債券均可讓注重綠色概念的投資者在尋求投資回報的同時，亦為社會可持續發展作出貢獻。



此外，恒生作為股票掛鈎投資發行商，每天都會提供掛鈎於恒生ESG50指數或恒生可持續發展企業指數的成分股之股票掛鈎投資產品。靈活的股票掛鈎投資組合可配合不同客戶投資於ESG的投資取態。現時恒生掛鈎於香港股票的股票掛鈎投資金額低至8萬港元及保證發行，投資者可透過分行或網上認購。

▲ 現時恒生的貨架上已有一定數量的綠色債券供投資者選擇。

李佩珊指恒生的目標是向客戶提供全方位的ESG財富管理方案，並致力推出業內最佳的ESG投資產品供客戶選擇，務求令客戶可通過一個專屬的ESG投資平台，獲得更全面的投資選擇，使其投資組合更多元化。另外，客戶亦可在ESG投資平台內獲得ESG教育資訊，以及了解可持續投資的最新發展，作為參考。當然，投資者在作出任何投資前都應小心閱讀及明白相關產品之銷售文件，以了解當中所載之風險因素。



業務核心融入ESG 增設專職部門推動



除了為客戶提供更多元化的ESG投資及綠色融資方案外，恒生亦致力於成為本地企業的先導者，積極採納環保政策及推行企業環保活動，推動減低日常營運對環境及社會帶來的負面影響。



恒生近年於業務發展積極融入ESG元素，率先加強ESG管治及增設專職部門，增設由執行董事兼行政總裁擔任主席的ESG督導委員會、轄下工作小組，恒生於年內就ESG事宜的最新發展向董事會作出最少兩次滙報。另外，於內部增設專職部門如ESG部門、綠色貸款專責團隊、氣候風險管理專責小組等。同時，恒生專注發展6大ESG範疇：

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(特約)