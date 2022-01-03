進入年會高峰期，今年許多創新型公司（科技或文化產業等），主題都離不開最熱門的年度新詞「元宇宙」（Metaverse），大家都在摩拳擦掌，如何領導中國企業進入元宇宙。

聽了一位可算是真正在經濟及技術領域中是大師級學者的演講後，有幾個觀點值得參考。他可算是元宇宙大好友，認可人類的未來，更多在元宇宙。相信現在我們正處於一個人類的拐點（可能許多年之後回望起來才真認識到），選擇現存的世界，還是元宇宙。

很科幻？是有一點，因為觀念導向的主題演講，總帶點烏托邦式的理想主義。但他認為元宇宙的確是解決或至少是分散全球現存多種社會問題的方法，當中包括財富不均、土地利用、糧食、工作機會等。而這方面，中國的數據技術發展的龐大，該可以作為開發元宇宙的重要優勢。

許多人誤解元宇宙就像個虛擬空間中的遊戲，怎可能解決例如最簡單的日常飲食問題。但據論者說法，元宇宙包括的，是整個社會生活方式、生產方式的轉型，人們「移民」到元宇宙工作和賺錢（現在只是在現實中賺錢，在虛擬空間或網上花錢），基本上，元宇宙也是個自足的空間，那重新洗牌後的生產方式，糧食可用更有效的程式去生產和傳送。其中最大可能，即為智能產品、大數據派送系統和無處不在的物流服務的成熟普及（現也是在中國發展最先進及廣泛）。

這裏提到的快遞業務，自然也令人想起如今被人多次提起的科幻小說《Snow Crash》中的場景，主角Hiro（食Hero字音）的現實工作，就是Pizza外送員，另一身份則是Metaverse中的英雄。當物理世界變得再非重點，保持基本的物理、生理必需品，就靠這物流快遞網去維持。二○二一年已經過去，而它只是元宇宙的元年。