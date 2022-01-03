客人Betty在聖誕元旦假期吃了數頓大餐，今天跟我會面之前上磅，發現重了兩磅。「我重了兩磅呢！怎麼辦？我接下來數天要不吃晚飯嗎？」滿臉盡是心急人上似的。

我安撫她說：「不用緊張，也不用不吃晚飯。大餐後只要乖乖地跟好餐單，再增加運動量，相信農曆新年前不但可以減回磅數，甚至能多減五磅！」

Betty驚訝地說：「你快快安排好我未來數天的餐單—對了，一會兒老公約我到車仔麵店吃晚餐，我應該如何選擇餸菜的配搭呢？」

「車仔麵可是個不錯的選擇！首先選擇較低脂肪的粉麵，包括：米粉、粗麵、幼麵、烏冬和米綫。至於伊麵、即食麵和油麵都屬於高脂肪，應盡量避免。至於湯底，則選清湯。」我補充說：「蛋白質方面，可考慮雞肉、水魷魚、牛柏葉、牛筋、滷水雞腎、流心蛋、牛丸、白魚蛋等，這些都是較健康的選擇。此外，也別忘了蔬菜，冬菇、蘿蔔、芽菜、韭菜等都可選。除了加到湯麵中，亦可考慮多叫一碟『油菜全走』。」

Betty打斷我的話，問道：「我最愛的豬大腸和牛腩呢？可以吃嗎？」

我深呼吸，歎了一口氣，冷靜地說：「豬大腸和牛腩都屬高脂，尤其是飽和脂肪，不但對你減磅沒幫助，更會令你膽固醇上升！早兩天才吃完大餐，今天先忍一忍口吧！」