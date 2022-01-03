跑步最難捱是回程，首先是身體已累，其次是已過了起步時那種新鮮感，拖着疲倦身軀再重複沿途風光，很難再有興奮和期待的心情。又，從起跑到達心目中的終點，心態已有「完成」感覺，故回程要靠意志才能克服苦悶。

以前剛開始跑步，以中大對出的科學園徑為起點，一直跑到大埔至粉嶺的邊緣，我那不長進兼不難為自己的L（Lazy）型人格，即使在跑步上，也會發揮得淋漓盡致：頭幾次係威係勢晨早七時起步，由科學園跑到大埔—似是毅力非凡吧！且慢，容我續稟—忽想到回程路上的悶和累，頓覺大埔至科學園的距離，如絲路般遙遠和艱巨。站在大埔邊緣，恍似無止境的回程路，加諸飢熱交迫，腦內泛起Big Breakfast陣陣漣漪，隨即揚手截的士搭回中大。打後幾日也如是，其他物件可以不帶，惟有錢包必須隨身。

搭的士回程，跑步跑到咁，貽笑大方。某日，我終於開竅，必須改過自新，「如何開心跑回程？」遂成迫切思考的課題。起程跑步不難，因開始時最有氣有力，沿途風光刺激眼球，這個狀態開跑無難度，但回程才是訓練一個人的心境和心志之時。

其實，回程不一定要重複和沉悶，我先摒棄了要回程的想法，不把跑到大埔視為完成，而是視之為完成上半跑程而已，這種心態原來很重要。當一個人自以為已完成目標，又或自以為最好的已看過時，那餘下的，就只有「捱」。但誰規定下半跑程必須重複看同樣的風景？沒有自我規範，風光就是無限。回程途上，我會選擇與上半跑程不同的路綫，那沿途就有不一樣的風光、不同的期待和不同的體驗，跑着跑着，樂在其中，再沒有捱的痛苦。心態和方式轉了，就能創造新的可能性。

人生也如跑步，每一次回程，實則也可以是一次起程，身為資深中女的我，人生沒有「已完成」的心態，每一日都是新旅程的開始。人若把每一日看作是回程，餘生就只剩「捱」到尾，了無生趣；相反，若把每一日都視作起程，那往後的風光，旖旎依然。