文在寅放朴槿惠 寅虎年淺談「寅」

踏入2022年，在此祝願大家身體健康最緊要，再加心態開懷唔怕捱，捱得有意義，捱得開心，邊捱邊歎世界就好。2022年是壬寅虎年，日本橫濱的海上樂園，有頭海獅Leo經過悉心訓練，近日用口咬着毛筆，寫上代表虎年地支的「寅」字，毛筆書法，頗具氣勢（海獅Leo寫「寅」字視頻）。

虎年是根據中國傳統歷法來確定，時辰中是寅時，即凌晨3時至5時，此時晝伏夜行的老虎最兇猛，據說古人在此時聽到虎嘯聲，故稱「寅虎」。

60甲子紀年中，10天干與12地支相配，古人覺得有點難記，也想到用動物來表達地支，這就是生肖，如子鼠、丑牛、寅虎、卯兔……等。中國12生肖中，生肖虎對應12地支中的「寅」，凡是逢「寅」的年，都是虎年，再對應天干，於是今年就是壬寅虎年。

說到「寅」字，大家會想起甚麼？這個字在日常生活中相對較少用，要說的話，「同寅」是一個，「同寅」今天解同僚，在古時是指在同一部門當官的人，有一句成語叫「寅吃卯糧」，「寅」是地支第三位，「卯」是地支第四位，寅年就吃卯年的糧食，比喻入不敷出，先使未來錢。

「寅」字本意何解呢？它是象形字。在甲骨文，「寅」像一支將要射出的箭，箭頭朝天向前，箭尾在後的狀態。金文之中，有人形容「寅」的下面多出兩隻手，像是雙手捧箭。到了小篆，「寅」字上面的箭頭變成了表示房子的「宀」，下面依稀仍見「雙手捧箭」。一路變化下來，隸書和楷書就寫成了現在的「寅」字。

「寅」有向前運動含義

最初的「寅」，與射出的箭有關，俗語說開弓沒有回頭箭，所以「寅」有向前運動的意思。世上萬事萬物，無時無刻不在運動，古人造這個意義的字，選擇了他們最熟悉、最有代表性的事物來表達。射箭，是古代狩獵、打仗常用動作，箭離弦後在空中運動。「寅」被借用為地支後，人們在它的左邊加上「三點水」，即「氵」，另造了一個「演」字，表示推進、向前，例如演變、演化，而「寅」字的本義就漸漸消失。

「寅」是地支第三位，也可解作運動之外，也有用於人名。「寅」和虎常用來互指，中國古代四大名著之一的《西遊記》，稱虎為「寅將軍」。明代「四大才子」之一唐寅，相傳出生於寅年寅月寅時，因此取名「寅」，而寅年屬虎，他又是家中長子，所謂伯仲叔季分別表示排行老大、老二、老三、老四，所以唐寅又叫唐伯虎。此外，中國有一位國學大師叫陳寅恪，也生於寅年。在南韓，「寅」也是老虎的意思，南韓總統文在寅2017年訪問俄羅斯，盛讚普京有西伯利亞猛虎氣概，還稱自己與老虎有緣，「名字裏就有老虎」。

南韓總統規定是無得連任的，文在寅2017年上任，做多一陣，今年5月就要講bye-bye。離任前，他近日突然在新年大赦中，特赦前總統朴槿惠。本欄曾經談到，在南韓當總統是「高危職業」，退任後總統們鮮有善終，現任總統整治前總統，然後又宿命般地被下任總統收拾，像魔咒般循環往復，從未被打破。2017年，朴槿惠被指讓自己親信友人干預國家事務等被彈劾下台，在野的文在寅參選成功上台接任，朴槿惠在他任內被逮捕起訴及判刑，罪名包括濫權、貪腐等，被解讀為文在寅復仇的結果，朴槿惠是帶罪的政敵，而李明博有份迫到文在寅的「好兄弟」，前總統盧武鉉自殺身亡。

原本要坐大約20年監，一路關到2039年的朴槿惠獲特赦，官方公布的理由是「安撫並重新團結南韓社會在疫情下的不安民心」、「促成南韓朝野理性和解政治」、「朴槿惠身心有病」之類。然而，這些說法不太讓南韓人信服。他們覺得文在寅因要復仇，選總統而上台，一個復仇的人居然特赦對手，難道背後沒有其他陰謀嗎？

政治這些事，外人只有揣測。文在寅一心從政、復仇，可以明白，當上總統，心患已除，身居廟堂何必計較？隨着歲月環境變，人的格局、做事方式也可能變。釋放一個幾乎再無政治能量的朴槿惠，安撫民心、團結本黨、對付在野保守派，諸多好處集一身。南韓3個月後大選，文在寅所屬的執政「共同民主黨」候選人李在明，與保守派的最大在野黨「國民力量」派出的前檢察總長尹錫悅，支持率接近，朝野對決選情不明朗，特赦或可帶來一些衝擊效應。文在寅能否完成抓放朴槿惠，自己同時又能夠安然退位，「唔使閉翳」過埋餘世，成為擺脫南韓總統魔咒的老虎呢？只有時間可以告訴我們。

以「寅」來記時，指凌晨3至5點，是黎明前最黑暗的那段時間。2022年元旦，是朴槿惠獲特赦後重獲新生的第一天，文在寅這頭老虎，以及壬寅虎年，相信她一生都忘記不了。至於香港，2022年一開頭，Omicron就來勢洶洶，好像感覺有點灰，或許這是黎明前最黑暗的時期呢，黎明不遠了，一起迎接晴天吧。對我來說，海獅Leo帶給我一份很好的新年提醒，「寅」的本義是運動，我現在就去。

▲ 2022年是壬寅虎年，日本橫濱的海上樂園有頭海獅Leo經過悉心訓練，近日用口咬着毛筆，寫上代表虎年地支的「寅」字毛筆書法。