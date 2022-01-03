回歸25年良機 4層面改革地區行政

特首去年最後一次正式會見傳媒時，被記者問及打算如何處理大量區議員議席，其回應是本屆政府在餘下只有約6個月的任期內，並無能力舉行區議會補選，又提到民政事務局已獲立法會支持，於未來一段時間由政府相關部門替代區議會工作，以確保地區撥款用得其所--適值立法會換屆，這正是改革地區行政的大好時機。

留意今年3月行政長官選舉後，問責團隊便要準備換班；換言之，假如純粹由政府各執行部門代替區議會工作，基於官僚往往秉持「行之有效毋須改」的習性，地區事項很可能只會維持最低限度服務。

可是，這模式對於今次有大量新人加入的立法會而言，將令行政立法雙方之立場呈現對立：畢竟新人總想搏表現，藉此盡早確立定位和地位，加上許多新任議員本身是從事地區工作出身，一直盼望能進入立法會大展身手，故今日決不會輕易讓行政機關的官僚們，繼續那些乏善足陳的機械式地區服務。

從解困角度出發，地區行政改革可以從下列4個層面出發：

發掘政治人才 重建AO晉升階梯

（1）民政專員--事實上，在大量因犯法而被拘押、未能符合宣誓要求、或認為無法符合「愛國者治港」標準的區議員離開或辭職後，現時許多地區事務基本上也是由18區的民政專員主導；關鍵在於今年乃特區慶祝回歸25周年，因此18區有需要在這個基礎上展現創意，不能以過往那種相對俗套之燈飾及擺設點綴了事。

尤其區議會多年來由建制派主導，一眾地區民政專員應出力一洗「區議會只得蛇齋餅糭」的錯誤觀感，各自把所負責地區於回歸後四分之一世紀以來，種種改善民生的工程有系統地呈現，從而讓全港市民知道，各區民政專員和代議士一直都合作默默耕耘，同時提升民政專員在宏觀層面的論述能力，特別是如何令當區居民有更大「獲得感」。

特區政府更可藉此機會來一次大換血，趁區議會凋零之際，考核哪些政務官有能力為自己負責的那區訂定未來發展藍圖，一方面發掘新一代政治人才成為將來的問責官員，另一方面也可重建政務官的晉升階梯：即由熟悉實際運作並願意與地區人士打交道的官僚，在確實展現其「地方政績」後，才有接受進一步栽培的機會，藉以打破AO予人「離地」閉門造車的不良印象。

直選議員+民政專員 連結行政立法

（2）地區直選議員--新一屆立法會地區直選共有20位立法會議員，實際上可以與傳統的18個區議會進行「對接」，一位議員負責一區，再各自與當區的民政專員配對「行孖咇」，連結行政立法機關。

這做法的最大好處，是進一步拉近直選議員和地區的距離，讓選民看得到選出來的議員具體為社區做了甚麼；同時，直選議員亦不再純粹「監察」政府，而必須與民政專員聯手，一同說服相關政策局落實各種新建議，打造一種嶄新的政治互動：高高在上的政務官固然要學懂如何貼地親民，偏向民粹的直選議員除了叫口號、拉橫額，也要因應實際可行性及資源局限而有所妥協。

或問：有20位議員卻只得18區，剩下兩位地區直選議員怎辦？留意這兩位議員並非多了出來，而是另有任務：他們可分別擔當「新界」及「港九」兩大板塊的協調角色，負責擺平區與區之間的爭拗，除了與民政事務局局長聯繫，有需要時也與政務司司長商討--既然份屬「班長級」，這兩位協調者自然要資歷深兼且得票率高，方可勝任。

社區領袖力量 建「小區管理」意識

（3）社區領袖--這裏主要是指港九及新界的各個分區委員會、地區撲滅罪行委員會以及地區防火委員會的委員。其實自他們於完善選舉制度後成為選舉委員會的特定界別（港九代表76席、新界代表80席）開始，許多輿論都指出，這群地區領袖的政治能量已經高於區議員。既如是，特區政府自然應該來一招順水推舟，乘勢建立一個更完善的地區網絡。

具體而言，可以先由選舉委員會這兩個界別的156名代表開始，要求他們各自提出並督導一個針對性小型地區項目。這些項目需要與他們本身所屬委員會或其專業有關，如：反吸毒、樓宇消防安全、公民教育等等，並以「公民參與」（civic engagement）的方式與社區互動，嘗試「邊實施、邊調整」的新執行模式，保持靈活以貼近各區所需，並培養出「小區管理」的意識。

選委議員新思維 推動社區創新

（4）選委會界別議員--以上3類政治人物本就熟知地區事務，但地區行政改革也許需要更破格的創新思維。要尋找突破口，不妨考慮借助立法會新成立的「選委會界別」那40名議員的腦袋。

由於這個界別的組成與地區直選和功能界別不同，相關議員的思考模式也會別樹一格（例如部分有深厚研究背景），能夠為社區創新帶來全新想法。再者，立法會選委會界別議員亦被視為比較了解國情的一群，相信由他們發起的地區項目，對推動國民教育亦大有增益。

當然，這個建議或會令人擔心，部分選委會界別議員不太了解地區狀況，所以提出的意見有可能不夠到位。要消除這種疑慮，最直接的方法是要求選委會界別議員也像地區直選議員一樣，在各區設立議員辦公室（例如港九新界各一個辦事處），既緊貼民情，同時又可以讓市民親身接觸更多立法會議員，對提升新一屆立法會之認受性也有很大幫助。

▲ 立法會選委會界別議員的組成，與地區直選和功能界別不同，相關議員的思考模式也會別樹一格，能夠為社區創新帶來全新想法。（資料圖片）