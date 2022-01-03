BlackBerry周二起 停止支援基本功能 行政人員版 2022/01/03 分享： BlackBerry作為第一代智能手機品牌，全球用戶數量曾經是最多，但隨着蘋果iPhone與其他Android手機等崛起，它便逐漸失勢。BlackBerry近日宣布，由1月4日（周二）起，將完全停止支 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 今日 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2 2021/12/31 小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2 古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體 2021/12/31 古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體 三星Galaxy Store Showbox涉含惡意軟件 2021/12/30 三星Galaxy Store Showbox涉含惡意軟件 亞馬遜Alexa出錯 倡女童玩致命挑戰 2021/12/30 亞馬遜Alexa出錯 倡女童玩致命挑戰 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 品牌 BlackBerry（美︰BB）