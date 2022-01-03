新都城中心「胖虎賀歲遊樂園」 虎虎生威迎新歲

就快到虎年，黛安恭祝大家新一年虎虎生威！好姊妹同黛安講，1月13日至2月15日期間，MCP新都城中心2期及3期新年將打造「胖虎賀歲遊樂園」主題裝置，仲請嚟萌爆IP《我不是胖虎》首度來港同大家迎新歲。4.5米高嘅巨型胖虎，以伸懶腰嘅可愛姿勢坐鎮新都城中心中庭，旁邊仲有「虎虎生威上河圖」，想賺個盤滿砵滿梗係要同招財胖虎打卡合照啦。

場內更設有H‧COINS會員專享「胖虎自肥照相館」，會員可以同一眾萌虎角色拍攝即影即有相，如果喺場內以電子貨幣即日單一消費滿$150，更可製作「新春／情人節座枱月曆」帶返屋企㖭。

姊妹仲話，活動期間場內特設「我不是胖虎快閃店」，發售過百款限定精品，例如大浴巾、地墊及抱枕等，胖虎嘅搞笑可愛造型，真係令人好療癒。而H‧COINS會員喺場內影靚相之餘，亦可參加「胖虎集印賀歲遊」，只要跟住胖虎嘅足迹，集齊2個指定景點印章，即可獲限量神秘禮品。

另外，推廣期內以電子貨幣即日消費滿$500，（H‧COINS會員以電子貨幣即日消費滿$400），仲有機會換領「我不是胖虎」新春限量揮春窗貼；消費滿$1,200或以上（H‧COINS會員以電子貨幣即日消費滿$800），更可換領UNY將軍澳店嘅$100購物禮券，大家千祈唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報》