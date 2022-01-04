中國內地去年全年沒甚麼好電影之際，出現了《愛情神話》救場壓軸，該可算為內地去年全年的最佳作品了。此片最大特色，是全上海話對白，真正上海觀眾大呼過癮之餘，也連帶引起討論方言電影和正在拍的《繁花》的話題。對上一部大量出現上海話對白的院綫片，已經是《羅曼蒂克消亡史》了，還不是全部上海台詞，今次《愛情神話》為甚麼大膽破格得來又使人接受？

主要是地方特色好看，拍好多上海市井情節，上天台、鑽弄堂、去菜巿場、逛公園，正是有貼地煙火氣，演出自然。香港人看慣粵語電影，其實想像不到其他城市都渴望能有番部用自己語言來演的戲。遊走內地那麼多年，發現真的好多地方其實在生活入面，都非以普通話為主，講到字正腔圓的普通話台詞，許多時都不夠真實。

今次看上海話電影，就算是聽不明白，但外人看來，就是覺得演員有種演得特別自然放鬆的入戲感。對，首先是選角都用真能講地道上海話的演員，而大牌如徐崢，原來就是上海人，演這種賴皮的中年上海爺叔，特別入格，甚至乎有種看活地阿倫鏡頭下紐約眾生相的感覺。

王家衛套《繁花》不是在拍嗎？都是找了能講上海話的演員（如胡歌），會否都保留全上海話？舞台劇版本就全用上海話了，頗受歡迎。但不肯定上海以外的市場能否接受。

之所以說此片救了去年電影的場，因為其餘幾部高票房作品，《長津湖》和《你好，李煥英》商業成功只能說是出於時勢使然，實質相當普通。較佳的作品則有張藝謀的諜戰片《懸崖之上》，導演對類型片極有把握；以及家庭懸疑片《秘密訪客》，當中甚至含蓄出現同志劇情，寫那人性黑暗面也較突破。