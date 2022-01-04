上周提及選購鈣片的七大伏位，現代都市人都希望啪一粒藥或補丸，就能解決身體狀況，例如：中年朋友都驚自己骨質疏鬆，就想藉着食粒鈣片就將問題搞掂。前兩篇分享了市面的鈣片伏位和如何選擇優質鈣片，但根據藥劑師好友Kevin的說法，其實最關鍵的元素，取決於我們日常的生活習慣，因為處理骨質疏鬆問題，不能單純補鈣。

一個人的身體，每日都需要補充鈣；三十歲過後，鈣的流失率會快過骨頭的合成，所以，補鈣的概念其實是指補充當日流失的鈣而已，要預防骨質疏鬆，先要減慢鈣流失的速度。原來，我們日常的生活的習慣，也有很多加速鈣流失的伏位。

一、不做運動，尤其是缺乏負重的運動。做運動不一定要去健身房，在家勤做深蹲（Squat）已是很好的負重運動。

二、飲用太多含咖啡因的飲品（如咖啡、可樂或含咖啡因的茶包）也容易導致鈣質流失，咖啡因中所含的草酸，會跟鈣質結合而排出體外，有利尿作用的咖啡因，會加速鈣質從小便排出。

三、飲酒和高鈉（高鹽）、高糖、高油食物，亦容易令體內鈣質流失，這也解釋到為何西方人士喜歡吃高鈣的芝士，卻仍有骨質疏鬆的問題，皆因他們吃芝士的同時，會配以酒和餅乾（高鈉、高糖），一增一滅，分分鐘得不償失。

四、長期食用含有麩質（Gluten）成分的麵食和麵包，會令腸胃慢性發炎，繼而影響鈣的吸收，所以必須選擇標有「無麩質飲食」（Gluten-Free）的食品。

五、身體必須維持較酸性的環境，鈣才容易被吸收，故服食抑制胃酸藥，也會間接影響身體吸收鈣的功能。

預防骨質疏鬆靠自己，若擔心骨質疏鬆的問題，應先從日常生活處着手，否則這邊廂吃鈣片，那邊廂又極速流失，毫無意義地白忙一趟。