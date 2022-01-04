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ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品

副刊版 2022/01/04

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聖誕新年過後，來到1月仍有免費活動可以參與。眾安國際（ZA）舉辦的「ZA嘉年華」在中環隆重登場，有可愛的吉祥物Zappy和Alfie陪全港市民打卡、玩遊戲、贏獎品兼嘗盡美食，免費入場。

嘉年華位於中環泛

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欄名 : 本地遊

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