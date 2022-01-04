ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品 副刊版 2022/01/04 分享： 聖誕新年過後，來到1月仍有免費活動可以參與。眾安國際（ZA）舉辦的「ZA嘉年華」在中環隆重登場，有可愛的吉祥物Zappy和Alfie陪全港市民打卡、玩遊戲、贏獎品兼嘗盡美食，免費入場。 嘉年華位於中環泛 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年 2021/12/31 海洋光譜號公海遊延長至3月 登亞洲最大郵輪過新年 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 2021/12/30 恒基兆業旗下商場 日本神社「動物御神籤」登場 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 2021/12/28 黃埔天地呈獻遊戲高爾夫 親子盡玩6大球道挑戰 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 2021/12/25 維港海濱主題區「海岸堤階」開放 首設踩艇仔活動 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 2021/12/25 超逼真恐龍出沒注意！ 九龍灣親子侏羅紀樂園 親子活動 遊戲 品牌活動