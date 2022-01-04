2022年樓市 料穩中向好 地產版 2022/01/04 分享： 在剛過去的2021年，樓市氣氛暢旺，整體物業（包括一、二手住宅、一手公營房屋、工商舖及車位）的成交宗數，較2020年高約三成，錄得95,331宗，創近9年新高；涉及註冊金額錄約8,800億元，不但較前 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 2022/01/03 【苦盡甘來】港股強勢回歸要有2大條件 （附短中長綫建議） 增供應利樓市 超豪宅或跑贏大市 2022/01/03 增供應利樓市 超豪宅或跑贏大市 掌握環球大勢 看通未來樓市 2021/12/31 掌握環球大勢 看通未來樓市 2022年樓價 再突破不難 2021/12/30 2022年樓價 再突破不難 明年樓價可破頂 全年升10% 2021/12/29 明年樓價可破頂 全年升10% 樓價 將軍澳 啟德 黃竹坑 北部都會區 土瓜灣 屯門 太古 新界西 新界