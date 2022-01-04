2022年樓市 料穩中向好

在剛過去的2021年，樓市氣氛暢旺，整體物業（包括一、二手住宅、一手公營房屋、工商舖及車位）的成交宗數，較2020年高約三成，錄得95,331宗，創近9年新高；涉及註冊金額錄約8,800億元，不但較前

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