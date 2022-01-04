中原唐欣怡 去年首11月業績1900萬 地產版 2022/01/04 分享： 去今年樓市持續向好，一二手交投暢旺。中原地產屯門高級分行經理唐欣怡團隊把握大牛市，狀態大勇，11月單月錄得270萬元業績，去年首11個月業績高達1,900萬元，創團隊新高紀錄。 唐欣怡團隊成立4年，去年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 代理動向 最新專欄文章 更多 利嘉閣放盤送超市禮券 投放過百萬 2022/01/03 利嘉閣放盤送超市禮券 投放過百萬 美聯參與慈善跑 寓公益於運動 2021/12/31 美聯參與慈善跑 寓公益於運動 美聯商業周永亨 聖誕大餐慰勞團隊 2021/12/30 美聯商業周永亨 聖誕大餐慰勞團隊 利嘉閣膺「最受尊敬企業獎」 2021/12/29 利嘉閣膺「最受尊敬企業獎」 嘉華温偉明 探討「北都」形勢 2021/12/28 嘉華温偉明 探討「北都」形勢 二手市場 地產 中原地產 The YOHO Hub 元朗 屯門 御半山 尚璽 帝御 Wetland Seasons Bay