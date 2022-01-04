中原唐欣怡 去年首11月業績1900萬

去今年樓市持續向好，一二手交投暢旺。中原地產屯門高級分行經理唐欣怡團隊把握大牛市，狀態大勇，11月單月錄得270萬元業績，去年首11個月業績高達1,900萬元，創團隊新高紀錄。

唐欣怡團隊成立4年，去年

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