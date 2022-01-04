  • 17°C
香港時間 : 2022104日 (二) 01:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中原唐欣怡 去年首11月業績1900萬

地產版 2022/01/04

分享：

去今年樓市持續向好，一二手交投暢旺。中原地產屯門高級分行經理唐欣怡團隊把握大牛市，狀態大勇，11月單月錄得270萬元業績，去年首11個月業績高達1,900萬元，創團隊新高紀錄。

唐欣怡團隊成立4年，去年

...

欄名 : 代理動向

最新專欄文章 更多

利嘉閣放盤送超市禮券 投放過百萬
2022/01/03
利嘉閣放盤送超市禮券 投放過百萬
美聯參與慈善跑 寓公益於運動
2021/12/31
美聯參與慈善跑 寓公益於運動
美聯商業周永亨 聖誕大餐慰勞團隊
2021/12/30
美聯商業周永亨 聖誕大餐慰勞團隊
利嘉閣膺「最受尊敬企業獎」
2021/12/29
利嘉閣膺「最受尊敬企業獎」
嘉華温偉明 探討「北都」形勢
2021/12/28
嘉華温偉明 探討「北都」形勢
二手市場 地產 中原地產 The YOHO Hub 元朗 屯門 御半山 尚璽 帝御 Wetland Seasons Bay

上一篇文章

2022年樓市 料穩中向好

下一篇文章

核心區舖短租 利市封店趁機落戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？