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甲廈去年租跌5.4% 港島東跌幅大

地產版 2022/01/04

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第一太平戴維斯報告指，整體甲級寫字樓租金在第4季下跌1.3%，當中以港島東、港島南及灣仔／銅鑼灣的跌幅稍高。回顧2021年，甲級寫字樓租金在年內下跌5.4%，以港島東﹙跌8.1%﹚、灣仔／銅鑼灣﹙跌

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欄名 : 大行報告

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