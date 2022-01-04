甲廈去年租跌5.4% 港島東跌幅大 地產版 2022/01/04 分享： 第一太平戴維斯報告指，整體甲級寫字樓租金在第4季下跌1.3%，當中以港島東、港島南及灣仔／銅鑼灣的跌幅稍高。回顧2021年，甲級寫字樓租金在年內下跌5.4%，以港島東﹙跌8.1%﹚、灣仔／銅鑼灣﹙跌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行報告 最新專欄文章 更多 商廈今年低位彈 買賣升4成 2021/12/28 商廈今年低位彈 買賣升4成 商舖11月註冊額35.5億 升逾5成 2021/12/21 商舖11月註冊額35.5億 升逾5成 葵涌工廈價升2.3% 各區之冠 2021/12/14 葵涌工廈價升2.3% 各區之冠 商廈上月81買賣 8個月低 2021/11/30 商廈上月81買賣 8個月低 50大甲廈首3季 131買賣按年升1.6倍 2021/10/08 50大甲廈首3季 131買賣按年升1.6倍 商廈 大行報告 第一太平戴維斯 空置率 物業出租 黃竹坑 銅鑼灣 灣仔 中環 九龍西