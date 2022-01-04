企業數碼化 3大發展策略

踏入新一年，一如既往國際科技媒體紛紛預測2022年的科技發展趨勢，數碼化經濟是各方重視的範疇。

以上月中旬在北京舉辦的「2021年全球數字經濟大會」為例，會上發表了《中國信息通信研究院白皮書》，顯示47個國家和地區於2020的數碼經濟市場規模約33萬億美元，與2019年相比增長了3%，又指出在新冠疫情肆虐下，雖然2021年全球經濟復甦乏力，但數碼化經濟在推動全球經濟復甦，以及經濟可持續發展方面，發揮了極為重要的作用。

去年中國數碼經濟市場規模高達5.4萬億美元，僅次於美國，位列全球第二，同期增長為9.6%，是全球最快；同時，2021年是國家「十四五規劃」開局之年，而推動數碼化經濟是國家未來4年的重點發展目標，境內外官、產、學、研各界不容有失。

提升數據安全 助「元宇宙」發展

另外，國際資訊科技諮詢調查公司Gartner於去年10月發布《2022年12大技術趨勢》報告，所預測的12項技術主要瞄準企業3大發展策略方向，分別為「工程化信任」（Engineering Trust）、「塑造變革」（Sculpting Change）及「加速增長」（Accelerating Growth）。

有專家預測，「元宇宙」於2022年在數碼經濟市場上將會繼續受關注，相關應用將會分布全球，充分利用雲端運算（Cloud Computing）平台，並且許多應用會互聯互通。不約而同地，Gartner的報告也指出，「工程化信任」在大型應用開發上非常重要，「數據編織結構」（data fabric）、「網絡安全網狀架構」（Cybersecurity Mesh）、「私隱增強運算」和「雲端原生平台」等，是落實這策略趨勢的關鍵技術。

採用這些技術，工程師可以確保跨雲端、非雲端和兩者之間的應用系統，能夠更安全地集成和處理數據，以創建更具彈性、效率及成本效益的資訊科技基礎，助力未來數碼經濟市場以至「元宇宙」的擴展。

在全球數碼經濟市場中，企業為適應不斷變化的營商環境，它們必須採用有效的技術，進行具靈活性的「塑造變革」策略。報告預測「可組合應用程序」、「決策智能」、「超級自動化」（Hyperautomation）、「AI工程化」等技術，將會成為2022年發展趨勢。

業務流程自動化 適應環境變化

利用這些技術的創新解決方案，企業可以更輕易地擴展和加速數碼化進程，更快速地創建應用程序、自動化各種業務流程、優化人工智能方案，實現更快、更明智的決策，從而適應不斷變化的商業環境。

報告亦指出，2022年企業會廣泛利用「分布式作業」、「全面體驗」、「自主系統」、「生成式AI」等技術來「加速增長」。這些戰略技術可以支撑企業釋放倍增的資訊科技能量，從而贏得更大的業務和市場份額。

概括而言，這些趨勢使企業能夠最大限度地創造商業價值，並增強公司數碼化能力。

香港是國際數碼經濟樞紐，具備「背靠國家，面向國際」的地緣優勢，再配合「十四五規劃」的國家科技政策，香港資訊科技業界在未來一年必然商機處處。因此，企業如何提升其數碼產品及服務的可靠性、擴展能力、增長速度等，對其業務發展非常關鍵，上文簡述的報告內容，對本地業界2022年科技策略規劃具一定參考價值。

▲ 有專家預測，「元宇宙」於2022年將會繼續受關注，相關應用將會分布全球，並將充分利用雲端運算平台，許多應用會互聯互通。（新華社資料圖片）