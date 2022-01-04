三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 行政人員版 2022/01/04 分享： NFT（非同質化代幣）話題炙手可熱。據The Verge報道，三星（Samsung）看準時機，將推出全球首部整合了NFT瀏覽器和市場交易聚合器的電視，搶佔NFT市場商機。 報道指，三星將於今年加大電視陣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 今日 SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 2022/01/03 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 2022/01/03 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2 2021/12/31 小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2 古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體 2021/12/31 古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 NFT 虛擬貨幣種類 商業 電視 Samsung 區塊鏈