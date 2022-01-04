  • 17°C
香港時間 : 2022104日 (二) 01:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器

行政人員版 2022/01/04

分享：

NFT（非同質化代幣）話題炙手可熱。據The Verge報道，三星（Samsung）看準時機，將推出全球首部整合了NFT瀏覽器和市場交易聚合器的電視，搶佔NFT市場商機。

報道指，三星將於今年加大電視陣

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶
今日
SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶
三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫
2022/01/03
三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫
BlackBerry周二起 停止支援基本功能
2022/01/03
BlackBerry周二起 停止支援基本功能
小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2
2021/12/31
小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2
古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體
2021/12/31
古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體
科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 NFT 虛擬貨幣種類 商業 電視 Samsung 區塊鏈

上一篇文章

Exchange伺服器現漏洞 微軟推郵箱修復步驟

下一篇文章

SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？