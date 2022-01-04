SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶

據安全研究中心VPN Overview發現，電子遊戲公司SEGA其中一個位於歐洲的伺服器，因儲存服務設定出錯，讓黑客可以任意上載檔案到SEGA域名的網站，其中更涉及25萬名用戶的電郵資料。

報道指，

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