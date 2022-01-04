SEGA伺服器出錯 或影響25萬用戶 行政人員版 2022/01/04 分享： 據安全研究中心VPN Overview發現，電子遊戲公司SEGA其中一個位於歐洲的伺服器，因儲存服務設定出錯，讓黑客可以任意上載檔案到SEGA域名的網站，其中更涉及25萬名用戶的電郵資料。 報道指， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 今日 三星新電視支援NFT 整合瀏覽器+交易聚合器 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 2022/01/03 三星申請新商標 擬拓電競屏幕產品綫 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 2022/01/03 BlackBerry周二起 停止支援基本功能 小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2 2021/12/31 小米摺機專利曝光 料為Mix Fold 2 古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體 2021/12/31 古埃及法老木乃伊 數碼開箱無損遺體 遊戲平台 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 黑客 服務 遊戲 AWS