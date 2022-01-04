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污水處理工程師 全球疫下急需人才

行政人員版 2022/01/04

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【本報訊】新冠疫情大流行下，在公共衞生意識提升的同時，全球都缺乏污水處理工程師方面的人才。

許多美國公共事業公司都表示，現時已有多達30%熟手污水工程師，已臨近或達到退休年齡。業界正面對青黃不接的問題，

...

欄名 : Good Job Insight

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