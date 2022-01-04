污水處理工程師 全球疫下急需人才 行政人員版 2022/01/04 分享： 【本報訊】新冠疫情大流行下，在公共衞生意識提升的同時，全球都缺乏污水處理工程師方面的人才。 許多美國公共事業公司都表示，現時已有多達30%熟手污水工程師，已臨近或達到退休年齡。業界正面對青黃不接的問題， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 2022/01/03 台積電擲「銀彈」 吸工程師跳槽 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 2021/12/31 外送平台DoorDash 要求全員參與送貨 職場疫下5挑戰 人才短缺礙發展 2021/12/30 職場疫下5挑戰 人才短缺礙發展 海運業人手缺 日研全自駕貨船 2021/12/29 海運業人手缺 日研全自駕貨船 企業聘Freelancer 拆解5大優勢 2021/12/28 企業聘Freelancer 拆解5大優勢 疫情 美國 退休 化學 腹瀉 肝炎 大腸桿菌 重金屬 霍亂 污染