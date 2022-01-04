Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾

疫情重挫本地旅遊及航空業，學者預計新冠變種病毒Omicron肆虐，更令業界復甦添陰霾，預料今年難有重大起色。不過，有郵輪公司對行業前景充滿信心，正為通關密鑼緊鼓做準備，將推出優惠吸客。

通關規模小 刺激

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