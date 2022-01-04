Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 港聞版 2022/01/04 分享： 疫情重挫本地旅遊及航空業，學者預計新冠變種病毒Omicron肆虐，更令業界復甦添陰霾，預料今年難有重大起色。不過，有郵輪公司對行業前景充滿信心，正為通關密鑼緊鼓做準備，將推出優惠吸客。 通關規模小 刺激 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——疫情篇 相關文章 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 今日 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 今日 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 今日 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 你可能感興趣 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 今日 01:00 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 今日 01:00 學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 今日 01:00 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 疫情 香港 航空業 旅遊行業 郵輪 旅客量 新冠肺炎 大灣區