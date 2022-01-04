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學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15%

港聞版 2022/01/04

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走過2021年，本港經濟將谷底反彈；專家及飲食業界人士均預計，今年物價會持續上漲，首兩季的基本通脹率達2%至3%，食材價格加幅更達15%。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預測，今年基本通

...

報道系列 : 2022年前瞻系列——疫情篇

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