學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15%

走過2021年，本港經濟將谷底反彈；專家及飲食業界人士均預計，今年物價會持續上漲，首兩季的基本通脹率達2%至3%，食材價格加幅更達15%。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預測，今年基本通

...