學者估今年通脹2至3% 菜肉漲價15% 港聞版 2022/01/04 分享： 走過2021年，本港經濟將谷底反彈；專家及飲食業界人士均預計，今年物價會持續上漲，首兩季的基本通脹率達2%至3%，食材價格加幅更達15%。 中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預測，今年基本通 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 2022年前瞻系列——疫情篇 相關文章 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 今日 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 今日 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 今日 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 你可能感興趣 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 今日 01:00 港疫情能否年底終結？ 專家分歧 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 今日 01:00 Omicron肆虐 旅遊航空業復甦添陰霾 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 今日 01:00 疫症加快mRNA應用 勢成疫苗主流技術 通脹 疫情 香港 餐飲 食品 人民幣